https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan--ak-partili-sirakayaya-ziyaret-1084733022.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan AK Partili Sırakaya'ya ziyaret
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan AK Partili Sırakaya'ya ziyaret
Sputnik Türkiye
Rus Büyükelçi Yerhov, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'ya protokol ziyaretinde bulundu. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T18:24+0300
2024-06-11T18:24+0300
2024-06-11T18:25+0300
aleksey yerhov
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ziyaret
protokol
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'ya protokol ziyareti gerçekleştirdi. Taraflar görüşmede ikili ilişkilerin durumunu ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/disisleri-bakani-fidan-brics-ile-isbirligimize-deger-veriyoruz-1084725819.html
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aleksey yerhov, ziyaret, protokol
aleksey yerhov, ziyaret, protokol
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan AK Partili Sırakaya'ya ziyaret
18:24 11.06.2024 (güncellendi: 18:25 11.06.2024)
Rus Büyükelçi Yerhov, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'ya protokol ziyaretinde bulundu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'ya protokol ziyareti gerçekleştirdi. Taraflar görüşmede ikili ilişkilerin durumunu ele aldı.