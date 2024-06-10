https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-vekil-kartapolov-f-16lar-saldirilara-katilirsa-mesru-hedef-haline-gelir-1084684770.html
Rus vekil Kartapolov: F-16’lar saldırılara katılırsa meşru hedef haline gelir
Rus vekil Kartapolov: F-16’lar saldırılara katılırsa meşru hedef haline gelir
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Ukrayna’da dışında üslenecek F-16 savaş uçaklarının ve konuşlandırıldığı... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T13:50+0300
2024-06-10T13:50+0300
2024-06-10T13:47+0300
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Rus milletvekili Kartapolov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Daire Başkanı Sergey Golubtsov’un Batılı ülkelerin göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının bazılarını yurtdışındaki üslere konuşlandıracakları açıklamasını şu şekilde değerlendirdi:Ukrayna dışındaki üslerin sadece uçakların tutulduğu yer olarak kalması, F-16’ların Ukrayna’ya nakledilerek teknik bakım ve silahla donatılma çalışmalarının burada yapılması ve sadece Ukrayna’daki üslerden havalanarak saldırılara katılması durumunda Rusya’nın da “eski partnerlere” yönelik hiçbir şikayeti olmayacağını kaydeden Kartapolov şunu dedi:Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Daire Başkanı Sergey Golubtsov, Batılı ülkelerin göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının bazılarını yurtdışındaki üslere konuşlandıracaklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-ordusu-kievin-planlarini-bozdu-f-16larin-bir-kismi-yurtdisindaki-uslere-konuslandirilacak-1084679263.html
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, andrey kartapolov, ukrayna, f-16, batı
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, andrey kartapolov, ukrayna, f-16, batı
Rus vekil Kartapolov: F-16’lar saldırılara katılırsa meşru hedef haline gelir
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Ukrayna’da dışında üslenecek F-16 savaş uçaklarının ve konuşlandırıldığı üslerin, Rusya’ya karşı saldırılarda yer alması durumunda Rus ordusu için meşru hedef haline geleceğini belirtti.
Rus milletvekili Kartapolov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Daire Başkanı Sergey Golubtsov’un Batılı ülkelerin göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının bazılarını yurtdışındaki üslere konuşlandıracakları açıklamasını şu şekilde değerlendirdi:
Amacına uygun kullanılmadıkları takdirde Rusya Silahlı Kuvvetleri için yasal hedef olmayacak. Ama eğer saldırılarda yer almaları durumunda elbette meşru hedef haline gelecekler. Konuşlandırıldıkları hava üsleri de öyle.
Ukrayna dışındaki üslerin sadece uçakların tutulduğu yer olarak kalması, F-16’ların Ukrayna’ya nakledilerek teknik bakım ve silahla donatılma çalışmalarının burada yapılması ve sadece Ukrayna’daki üslerden havalanarak saldırılara katılması durumunda Rusya’nın da “eski partnerlere” yönelik hiçbir şikayeti olmayacağını kaydeden Kartapolov şunu dedi:
Ama eğer bu uçaklar bir ülkenin hava üssünden havalanıp Ukrayna hava sahasına girer, füze fırlatırlar ve oraya geri dönerse meşru bir hedef olur. Vurma fırsatına gelince de tüm hedefleri her yerde vurabiliriz.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Daire Başkanı Sergey Golubtsov, Batılı ülkelerin göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının bazılarını yurtdışındaki üslere konuşlandıracaklarını açıklamıştı.