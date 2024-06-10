https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-vekil-kartapolov-f-16lar-saldirilara-katilirsa-mesru-hedef-haline-gelir-1084684770.html

Rus vekil Kartapolov: F-16’lar saldırılara katılırsa meşru hedef haline gelir

Rus vekil Kartapolov: F-16’lar saldırılara katılırsa meşru hedef haline gelir

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Ukrayna’da dışında üslenecek F-16 savaş uçaklarının ve konuşlandırıldığı... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T13:50+0300

2024-06-10T13:50+0300

2024-06-10T13:47+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

andrey kartapolov

ukrayna

f-16

batı

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Rus milletvekili Kartapolov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Daire Başkanı Sergey Golubtsov’un Batılı ülkelerin göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının bazılarını yurtdışındaki üslere konuşlandıracakları açıklamasını şu şekilde değerlendirdi:Ukrayna dışındaki üslerin sadece uçakların tutulduğu yer olarak kalması, F-16’ların Ukrayna’ya nakledilerek teknik bakım ve silahla donatılma çalışmalarının burada yapılması ve sadece Ukrayna’daki üslerden havalanarak saldırılara katılması durumunda Rusya’nın da “eski partnerlere” yönelik hiçbir şikayeti olmayacağını kaydeden Kartapolov şunu dedi:Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Daire Başkanı Sergey Golubtsov, Batılı ülkelerin göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının bazılarını yurtdışındaki üslere konuşlandıracaklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-ordusu-kievin-planlarini-bozdu-f-16larin-bir-kismi-yurtdisindaki-uslere-konuslandirilacak-1084679263.html

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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, andrey kartapolov, ukrayna, f-16, batı