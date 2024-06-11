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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
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Rusya lideri Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edecek
Rusya lideri Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edecek
Sputnik Türkiye
Dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Bakan Fidan'ın akşam saatlerinde Kremlin'de Rusya... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:20+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'daki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kremlin'de kabul edeceğini duyurdu.Putin'in bugünkü programı hakkında gazetecilere bilgi veren Peskov, "Devlet Başkanı Kremlin'de çalışmaya devam ediyor. Bugün tüm gün görüşmeler olacak. Akşam, kesin saat söylemeyeceğim ancak muhtemelen akşam 18:00'den sonra Devlet Başkanı, çalışma ziyareti için burada bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul edecek" dedi.Fidan'ın bu günlerde Moskova'da farklı düzeylerde görüşmeler yaptığını kaydeden Peskov, Dışişleri Bakanı'nın Putin'e bu temaslar hakkında bilgi vereceğini belirtti.Rus-Türk gündeminin geleneksel olarak son derece yoğun olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, Putin ve Fidan'ın istişare edeceği çok konu bulunduğunu sözlerine ekledi.Dışişleri Bakanı Fidan, dün BRICS+ Oturumu'na katılmak üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yla bir araya gelmişti.Fidan, bugün ise BRICS+ Oturumu'nun yapıldığı Nijniy Novgorod kentinde mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi.
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rusya, türkiye, vladimir putin, fidan, dmitriy peskov, sergey lavrov, brics, türkiye brics, rusya-türkiye ilişkileri
rusya, türkiye, vladimir putin, fidan, dmitriy peskov, sergey lavrov, brics, türkiye brics, rusya-türkiye ilişkileri

Rusya lideri Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edecek

12:20 11.06.2024 (güncellendi: 12:39 11.06.2024)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin- Hakan Fidan
Vladimir Putin- Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Multimedya arşivine gidin
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Dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen Bakan Fidan'ın akşam saatlerinde Kremlin'de Rusya lideri Putin'le bir araya geleceği açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'daki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kremlin'de kabul edeceğini duyurdu.

Putin'in bugünkü programı hakkında gazetecilere bilgi veren Peskov, "Devlet Başkanı Kremlin'de çalışmaya devam ediyor. Bugün tüm gün görüşmeler olacak. Akşam, kesin saat söylemeyeceğim ancak muhtemelen akşam 18:00'den sonra Devlet Başkanı, çalışma ziyareti için burada bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul edecek" dedi.

Fidan'ın bu günlerde Moskova'da farklı düzeylerde görüşmeler yaptığını kaydeden Peskov, Dışişleri Bakanı'nın Putin'e bu temaslar hakkında bilgi vereceğini belirtti.

Rus-Türk gündeminin geleneksel olarak son derece yoğun olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, Putin ve Fidan'ın istişare edeceği çok konu bulunduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, dün BRICS+ Oturumu'na katılmak üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yla bir araya gelmişti.

Fidan, bugün ise BRICS+ Oturumu'nun yapıldığı Nijniy Novgorod kentinde mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi.
fidan şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
DÜNYA
Hakan Fidan, Moskova'da Sergey Şoygu'yla görüştü
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