https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusya-disisleri-bakanligi-abd-afganistandaki-yenilginin-intikamini-almaya-calisiyor-1084705539.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, Afganistan'daki yenilginin intikamını almaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, Afganistan'daki yenilginin intikamını almaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'dan çekilen ABD nin oradaki yenilgiyi kabullenemediğini belirtirken, bu utancın intikamını... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T09:35+0300

2024-06-11T09:35+0300

2024-06-11T09:35+0300

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Bölgedeki durumu Sputnik’e değerlendiren Kabulov, yenilginin utancıyla intikam peşinde koşan Washington'un, bir dizi terör örgütünü destekleyerek Taliban’a zarar vermeye çalıştığına vurgu yaparken, "Onlar (ABD) Afganistan'daki durumu etkilemeyi birçok farklı şekilde yapıyorlar. İlk olarak, Anglosaksonlar istihbarat servislerinin ve diğer vekillerinin imkanlarını kullanarak IŞİD ve diğer benzer terör örgütlerini destekleyerek bu yolla Taliban'a zarar vermeye, onları kendi iradelerine boyun eğmeye zorlamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.ABD’nin bölgede aldığı yenilgiyi ve Afganistan'dan kaçışını kabullenemediğinin altını çizen Kabulov, “Bu utancın intikamını çeşitli şekillerde almaya çalışıyorlar” diye konuştu.Ağustos 2021'in başlarında Taliban hareketi, Afgan hükümet güçlerine karşı saldırılarını yoğunlaştırmış, 15 Ağustos'ta Kabil'e girerek ertesi gün savaşın bittiğini ilan etmişti.Ağustos ayının son iki haftasında, ABD ordusunun koruması altında olan Batılı ülke vatandaşları ve Afgan işbirlikçiler Kabil Havaalanından toplu olarak tahliye edilmişti.ABD ordusu, 31 Ağustos gecesi Kabil Havaalanından ayrılırken, o gün itibariyle Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık ABD askeri varlığı sona ermişti.Mart ayında açıklamalarda bulunan Taliban'ın Doha Siyasi Büro Başkanı Süheyl Şahin, IŞİD'in ABD işgali sırasında Afganistan'da en parlak dönemini yaşadığını, Taliban'ın ise bu teröristleri Afganistan'dan çıkardığını belirtmişti.Şahin, terör örgütlerinin eğitim merkezlerinin artık yabancı istihbarat örgütlerinin himayesi altında Afganistan dışında bulunduğunu kaydetmişti.Taliban askeri istihbaratı ayrıca Pakistan'ın sınır bölgelerinde IŞİD'in eğitim kamplarının varlığını rapor etti.Rusya'da Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması teklif edilmiştiRusya'da, Taliban'ın terör örgütü statüsünün kaldırılmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığını ve çalışma sonuçlarının Kremlin'e iletildiğini belirten Kabulov, "Buna olumlu bakıyoruz. Bu, Taliban yönetiminin tanınması öncesi gerekli bir süreç. Bu nedenle bu konu değerlendiriliyor. Tüm hususlar, Rusya'nın üst düzey yönetimine iletildi. Bu konuda karar alınmasını bekliyoruz" demişti.Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, 2022'de Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin tanınması ihtimalinin olduğunu bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2003'ten bu yana Rusya'da yasaklanan terör örgütleri listesinde yer alan Taliban hükümetinin terör örgütü listesinden çıkarılmasını desteklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/lavrov-taliban-afganistandaki-gercek-guctur-1084245222.html

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afganistan, rusya, taliban, zamir kabulov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, işid, washington dc