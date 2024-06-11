https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusya-disisleri-bakani-lavrov-fidanla-bir-araya-geldi-1084715831.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS+ Oturumuna katılan Türk mevkidaşı... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T12:41+0300

2024-06-11T12:41+0300

2024-06-11T12:41+0300

dünya

rusya

türkiye

rusya dışişleri bakanlığı

türkiye dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

hakan fidan

brics

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084715648_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_4202a96a89f4b6aa89e024d71743a4ec.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştüğü bildirilirken, ikili görüşmede Türk mevkidaşına Rusya'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin ilkesel değerlendirmelerini aktardığı ifade edildi.Lavrov ve Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin paylaşılan yazılı açıklamada, “Ortadoğu ve Kafkasya’daki durumun yanı sıra bazı uluslararası platformlar da dahil olmak üzere uluslararası gündemin ana konularına değinilmiş olup, Lavrov, bir araya geldiği Türk mevkidaşını Rusya'nın BRICS dönem başkanlığının öncelikleri hakkında bilgilendirmiştir” denildi.Lavrov’un aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna ihtilafı etrafındaki duruma ilişkin ilkesel değerlendirmesini de Fidan’a özetlediği eklendi.Lavrov’un, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve işbirliği alanlarının araştırılması için etkileşimin sürdürülmesi ihtiyacına özel vurgu yaptığı da aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusya-lideri-putin-disisleri-bakani-hakan-fidani-kabul-edecek-1084715172.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, brics