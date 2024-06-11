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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS+ Oturumuna katılan Türk mevkidaşı... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:41+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştüğü bildirilirken, ikili görüşmede Türk mevkidaşına Rusya'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin ilkesel değerlendirmelerini aktardığı ifade edildi.Lavrov ve Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin paylaşılan yazılı açıklamada, “Ortadoğu ve Kafkasya’daki durumun yanı sıra bazı uluslararası platformlar da dahil olmak üzere uluslararası gündemin ana konularına değinilmiş olup, Lavrov, bir araya geldiği Türk mevkidaşını Rusya'nın BRICS dönem başkanlığının öncelikleri hakkında bilgilendirmiştir” denildi.Lavrov’un aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna ihtilafı etrafındaki duruma ilişkin ilkesel değerlendirmesini de Fidan’a özetlediği eklendi.Lavrov’un, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve işbirliği alanlarının araştırılması için etkileşimin sürdürülmesi ihtiyacına özel vurgu yaptığı da aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusya-lideri-putin-disisleri-bakani-hakan-fidani-kabul-edecek-1084715172.html
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi

12:41 11.06.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковLavrov Hakan Fidan ile
Lavrov Hakan Fidan ile - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS+ Oturumuna katılan Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştüğü bildirilirken, ikili görüşmede Türk mevkidaşına Rusya'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin ilkesel değerlendirmelerini aktardığı ifade edildi.
Lavrov ve Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin paylaşılan yazılı açıklamada, “Ortadoğu ve Kafkasya’daki durumun yanı sıra bazı uluslararası platformlar da dahil olmak üzere uluslararası gündemin ana konularına değinilmiş olup, Lavrov, bir araya geldiği Türk mevkidaşını Rusya'nın BRICS dönem başkanlığının öncelikleri hakkında bilgilendirmiştir” denildi.
Lavrov’un aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna ihtilafı etrafındaki duruma ilişkin ilkesel değerlendirmesini de Fidan’a özetlediği eklendi.
Lavrov’un, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve işbirliği alanlarının araştırılması için etkileşimin sürdürülmesi ihtiyacına özel vurgu yaptığı da aktarıldı.
Vladimir Putin- Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
DÜNYA
Rusya lideri Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edecek
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