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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rus-ordusu-lugansk-ve-harkovda-iki-koyu-daha-kontrol-altina-aldi-1084720317.html
Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki köyü daha kontrol altına aldı
Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki köyü daha kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Silahlı Kuvvetlerin, son bir günde Harkov bölgesinde 1 ve Lugansk Halk... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T13:43+0300
2024-06-11T13:50+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
harkov
askeri operasyon
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Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan bugünkü basın brifinginde, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’nun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde Artyomovka ve Harkov bölgesinde Timovka köyünü ele geçirdiği bildirildi.Rus güçlerinin bu istikamette 560’tan fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki topçu mühimmat deposunu yok etti.Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. İki karşı saldırı püskürtülürken 265 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, bir mühimmat deposu vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşmanın zayiatı en az 740 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 350 kadar asker ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı mevkilere geçerek yaklaşık 135 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin etkili eylemleri sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 105 asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 ve Su-25 savaş uçaklarını vurdu. Ayrıca Ukrayna’nın 45 insansız hava aracı (İHA), Fransa yapımı Hammer füzesi ve 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ukraynali-asker-dinyeperi-gecerek-rus-ordusuna-teslim-oldu-1084674418.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), harkov, askeri operasyon
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), harkov, askeri operasyon

Rus ordusu, Lugansk ve Harkov’da iki köyü daha kontrol altına aldı

13:43 11.06.2024 (güncellendi: 13:50 11.06.2024)
© Sputnik / РИА НовостиRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Silahlı Kuvvetlerin, son bir günde Harkov bölgesinde 1 ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde 1 köyü kontrol altına aldığını duyurdu.
Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan bugünkü basın brifinginde, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’nun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde Artyomovka ve Harkov bölgesinde Timovka köyünü ele geçirdiği bildirildi.
Rus güçlerinin bu istikamette 560’tan fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki topçu mühimmat deposunu yok etti.
Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. İki karşı saldırı püskürtülürken 265 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, bir mühimmat deposu vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşmanın zayiatı en az 740 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 350 kadar asker ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı mevkilere geçerek yaklaşık 135 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin etkili eylemleri sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 105 asker kaybetti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 ve Su-25 savaş uçaklarını vurdu. Ayrıca Ukrayna’nın 45 insansız hava aracı (İHA), Fransa yapımı Hammer füzesi ve 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi engellendi.
Группа украинских военнослужащих на Днепре. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
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