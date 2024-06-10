https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ukraynali-asker-dinyeperi-gecerek-rus-ordusuna-teslim-oldu-1084674418.html
Ukraynalı asker Dinyeper’i geçerek Rus ordusuna teslim oldu
Ukraynalı asker Dinyeper’i geçerek Rus ordusuna teslim oldu
Sputnik Türkiye
Free soldier adlı Telegram kanalını kullanarak Rus askerlerle iletişime geçen Ukraynalı bir askerin, boş plastik şişelerden yaptığı sal üzerinde Dinyeper... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T09:31+0300
2024-06-10T09:31+0300
2024-06-10T09:57+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
ukrayna ordusu
dinyeper nehri
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Rusya Savunma Bakanlığı’nda bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı asker, birbirine bağladığı boş su şişeleri üzerinde Dinyeper’i yüzerek geçti. Daha önce Free soldier geri bildirim botunu kullanarak bizimle iletişime geçti. Geçişi için yaklaşık üç ay boyunca hazırlık çalışmaları yapıldı” ifadesini kullandı.Teslim olan Ukraynalı askerin, bağlı olduğu tugayın en kısa zamanda Harkov bölgesine nakledileceğini anlatarak bu yüzden kaçmaya karar verdiğini söylediği aktarıldı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, 5 Haziran’daki açıklamasında, Harkov bölgesindeki durumun çok zor olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-su-34-jetleri-ukrayna-ordusunun-mukavemet-noktasini-vurdu-1084670164.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, dinyeper nehri, harkov
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, dinyeper nehri, harkov
Ukraynalı asker Dinyeper’i geçerek Rus ordusuna teslim oldu
09:31 10.06.2024 (güncellendi: 09:57 10.06.2024)
Free soldier adlı Telegram kanalını kullanarak Rus askerlerle iletişime geçen Ukraynalı bir askerin, boş plastik şişelerden yaptığı sal üzerinde Dinyeper Nehri’ni geçerek Rus ordusuna teslim olduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nda bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı asker, birbirine bağladığı boş su şişeleri üzerinde Dinyeper’i yüzerek geçti. Daha önce Free soldier geri bildirim botunu kullanarak bizimle iletişime geçti. Geçişi için yaklaşık üç ay boyunca hazırlık çalışmaları yapıldı” ifadesini kullandı.
Teslim olan Ukraynalı askerin, bağlı olduğu tugayın en kısa zamanda Harkov bölgesine nakledileceğini anlatarak bu yüzden kaçmaya karar verdiğini söylediği aktarıldı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, 5 Haziran’daki açıklamasında, Harkov bölgesindeki durumun çok zor olduğunu bildirmişti.