https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ukraynali-asker-dinyeperi-gecerek-rus-ordusuna-teslim-oldu-1084674418.html

Ukraynalı asker Dinyeper’i geçerek Rus ordusuna teslim oldu

Ukraynalı asker Dinyeper’i geçerek Rus ordusuna teslim oldu

Sputnik Türkiye

Free soldier adlı Telegram kanalını kullanarak Rus askerlerle iletişime geçen Ukraynalı bir askerin, boş plastik şişelerden yaptığı sal üzerinde Dinyeper... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T09:31+0300

2024-06-10T09:31+0300

2024-06-10T09:57+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna ordusu

dinyeper nehri

harkov

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Rusya Savunma Bakanlığı’nda bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı asker, birbirine bağladığı boş su şişeleri üzerinde Dinyeper’i yüzerek geçti. Daha önce Free soldier geri bildirim botunu kullanarak bizimle iletişime geçti. Geçişi için yaklaşık üç ay boyunca hazırlık çalışmaları yapıldı” ifadesini kullandı.Teslim olan Ukraynalı askerin, bağlı olduğu tugayın en kısa zamanda Harkov bölgesine nakledileceğini anlatarak bu yüzden kaçmaya karar verdiğini söylediği aktarıldı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, 5 Haziran’daki açıklamasında, Harkov bölgesindeki durumun çok zor olduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-su-34-jetleri-ukrayna-ordusunun-mukavemet-noktasini-vurdu-1084670164.html

dinyeper nehri

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, dinyeper nehri, harkov