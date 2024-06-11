https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rosatom-kuzey-deniz-rotasini-cinle-gelistirmeyi-planliyor-1084712434.html

Rosatom, Kuzey Deniz Rotası'nı Çin’le geliştirmeyi planlıyor

Rosatom, Kuzey Deniz Rotası'nı Çin’le geliştirmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

Batı’nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle alternatif ticaret koridorlarına odaklanan Rusya, Kuzey Deniz Rotası’nı (NSR) Avrupa pazarlarına erişim... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T11:41+0300

2024-06-11T11:41+0300

2024-06-11T11:41+0300

dünya

kuzey deniz yolu

kuzey denizi

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

abd

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Çin'in taşımacılık şirketi Hainan Yangpu NewNew Shipping, Kuzey Deniz Rotası (NSR) sularını kullanarak iki ülkenin limanları arasında yıl boyunca bir konteyner hattı kurulması amacıyla niyet anlaşması imzaladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma, iki ülkenin limanları arasında hizmet verecek bir konteyner hattının kurulması, yüksek buz sınıfı konteyner gemilerinin tasarımı ve inşası için ortak girişimin başlatılması ve Kuzey Kutbu konteyner hattının ortak işletilmesini kapsıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Arktik Kalkınma Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Vladimir Panov, şunları kaydetti:Hainan Yangpu NewNew Shipping Başkanı Fan Yuxin de Kuzey Kutbu güzergahının Çin ve Rusya arasındaki uluslararası ticaret için önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda hizmet verecek konteyner gemilerinin inşasına yönelik yatırımları geliştirmeyi ve bu yatırımları genişletmeyi planladıklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kuzey-deniz-rotasi-suveys-kanalina-yeni-alternatif-olabilir--1083025670.html

kuzey deniz yolu

kuzey denizi

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

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kuzey deniz yolu, kuzey denizi, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), abd