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Rosatom, Kuzey Deniz Rotası'nı Çin’le geliştirmeyi planlıyor
Rosatom, Kuzey Deniz Rotası'nı Çin’le geliştirmeyi planlıyor
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Batı’nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle alternatif ticaret koridorlarına odaklanan Rusya, Kuzey Deniz Rotası’nı (NSR) Avrupa pazarlarına erişim... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:41+0300
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Çin'in taşımacılık şirketi Hainan Yangpu NewNew Shipping, Kuzey Deniz Rotası (NSR) sularını kullanarak iki ülkenin limanları arasında yıl boyunca bir konteyner hattı kurulması amacıyla niyet anlaşması imzaladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma, iki ülkenin limanları arasında hizmet verecek bir konteyner hattının kurulması, yüksek buz sınıfı konteyner gemilerinin tasarımı ve inşası için ortak girişimin başlatılması ve Kuzey Kutbu konteyner hattının ortak işletilmesini kapsıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Arktik Kalkınma Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Vladimir Panov, şunları kaydetti:Hainan Yangpu NewNew Shipping Başkanı Fan Yuxin de Kuzey Kutbu güzergahının Çin ve Rusya arasındaki uluslararası ticaret için önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda hizmet verecek konteyner gemilerinin inşasına yönelik yatırımları geliştirmeyi ve bu yatırımları genişletmeyi planladıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kuzey-deniz-rotasi-suveys-kanalina-yeni-alternatif-olabilir--1083025670.html
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kuzey deniz yolu, kuzey denizi, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), abd

Rosatom, Kuzey Deniz Rotası'nı Çin’le geliştirmeyi planlıyor

11:41 11.06.2024
© Sputnik / Светлана ШевченкоKuzey Deniz Rotası
Kuzey Deniz Rotası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Светлана Шевченко
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Batı’nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle alternatif ticaret koridorlarına odaklanan Rusya, Kuzey Deniz Rotası’nı (NSR) Avrupa pazarlarına erişim maliyetlerini azaltacak bir proje olarak gören Çin ile ortaklığını bu sularda da geliştiriyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Çin'in taşımacılık şirketi Hainan Yangpu NewNew Shipping, Kuzey Deniz Rotası (NSR) sularını kullanarak iki ülkenin limanları arasında yıl boyunca bir konteyner hattı kurulması amacıyla niyet anlaşması imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma, iki ülkenin limanları arasında hizmet verecek bir konteyner hattının kurulması, yüksek buz sınıfı konteyner gemilerinin tasarımı ve inşası için ortak girişimin başlatılması ve Kuzey Kutbu konteyner hattının ortak işletilmesini kapsıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Arktik Kalkınma Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Vladimir Panov, şunları kaydetti:

NewNew Shipping şirketi geçen yıl NSR üzerinden 7 sefer düzenledi. Bu yıl bu sayının 12'ye çıkmasını bekliyoruz. Başlıca görevimiz, şirketin yıl boyunca NRS'de faaliyet göstermesine olanak tanıyacak beş adete kadar Arktik sınıfı gemi inşa etmek. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile NSR konusunda bir alt komisyon kurulması konusunda anlaşmaya vardık. Komisyonun yapısını ağustosa kadar belirleyeceğiz. İlk toplantıyı ekimde yapmayı planlıyoruz. Alt komisyonun hedefi yılda 50 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşmak.

Hainan Yangpu NewNew Shipping Başkanı Fan Yuxin de Kuzey Kutbu güzergahının Çin ve Rusya arasındaki uluslararası ticaret için önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda hizmet verecek konteyner gemilerinin inşasına yönelik yatırımları geliştirmeyi ve bu yatırımları genişletmeyi planladıklarını ifade etti.
Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
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'Kuzey Deniz Rotası, Süveyş Kanalı'na yeni alternatif olabilir'
22 Nisan, 15:11
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