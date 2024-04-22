https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kuzey-deniz-rotasi-suveys-kanalina-yeni-alternatif-olabilir--1083025670.html

'Kuzey Deniz Rotası, Süveyş Kanalı'na yeni alternatif olabilir'

'Kuzey Deniz Rotası, Süveyş Kanalı'na yeni alternatif olabilir'

Sputnik Türkiye

14-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kazan Ekonomik Forum'unda Avrasya kıtasında taşımacılığı ilgilendirilecek yeni deniz yolları tartışılacak. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T15:11+0300

2024-04-22T15:11+0300

2024-04-22T15:11+0300

dünya

kazan

avrasya ekonomik forumu

islam

islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab)

'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu

islam işbirliği teşkilatı (iit)

ticaret

süveyş kanalı

kuzey deniz yolu

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Rusya'nın parçası olan Tataristan Federasyonu'nun başkenti Kazan'da geleceğin taşımacılık ve lojistik yollarına dair önemli planlama ve yatırımlar tartışılacak. Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin'in 2023'teki KazanForum'unda belirttiğine göre, Rusya 2030 yılına kadar Kuzey-Güney koridorunun geliştirilmesi için 280 milyar ruble yatırım yapmayı planlıyor. Khusnullin'e göre, Kuzey-Güney koridorunun inşası, Müslüman ülkelerin Rus tarım ve helal ürün ihracatına olan ilgisiyle yakından bağlantılı. Yeni lojistik yolunun Orta Asya, Basra Körfezi ve Afrika'daki tüketicilere gıda ve diğer tarımsal sanayi ürünlerini taşıması bekleniyor. Bu sayede, ulaşım koridoru küresel gıda güvenliğine somut ve pratik bir katkı sağlaması amaçlanıyor. Kuzey-Güney Koridoru Projesi nedir? Kuzey-Güney ulaşım koridoru deniz, demir ve kara yolları ile birbirine bağlıyor. Baltık Denizi'nden Hint Okyanusu'na kadar olan güzergahın toplam uzunluğu 7 bin 200 kilometredir. Proje çerçevesinde geliştirilen alt yapı ile Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Hindistan, Irak, Tacikistan ve Özbekistan'ın birleştirilmesi hedefleniyor.Uzmanlarının tahminlerine göre genel olarak Kuzey-Güney koridoru, Rusya ve Basra Körfezi ülkeleri arasında Avrupa'ya hızlı ve kesintisiz kargo geçişi sağlamakta önemli bir rol oynayacak. Konteyner teslim süresi mevcutticaret rotalara kıyasla 2 kat azalacak. 30-45 günde giden ürünler, 10-20 günde ulaşacak seviyeye gelebilir Örneğin, Rusya'daki Saint Petersburg şehrinden Hindistan Mumbai'ye, Süveyş Kanalı üzerinden deniz yoluyla 30-45 günde gidecek ürünler Kuzey-Güney koridoru üzerinden yaklaşık 10-20 günde gidebilir. Uzmanların hesaplamalarına göre, taşımacılığın ortalama maliyetinin de yüzde 30-40 oranında düşmesi bekleniyor. Lojistik trafiğinin hacmi önemli ölçüde artacağı da belirtilirken, bölgede transit potansiyelinin güçlenmesi ve proje üyesi ülkelerin dış pazarlara erişimi genişlemesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/turkiye-kazanda-duzenlenecek-ulkenin-en-buyuk-fuari-russia-helal-expoya-katilacak-1082954495.html

kazan

süveyş kanalı

kuzey deniz yolu

kuzey denizi

kuzey buz denizi

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kazan, avrasya ekonomik forumu, islam, islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab), 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, islam işbirliği teşkilatı (iit), ticaret, süveyş kanalı, kuzey deniz yolu, kuzey denizi, kuzey buz denizi