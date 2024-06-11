https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/putin-savunma-bakani-belousovu-rusya-guvenlik-konseyine-dahil-etti-1084742061.html
Putin, Savunma Bakanı Belousov'u Rusya Güvenlik Konseyi'ne dahil etti
Putin, Savunma Bakanı Belousov'u Rusya Güvenlik Konseyi'ne dahil etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Belousov'u Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasına dahil etti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T23:56+0300
2024-06-11T23:56+0300
2024-06-11T23:56+0300
dünya
vladimir putin
andrey belousov
rusya güvenlik konseyi
kararname
daimi üye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Andrey Belousov'u Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasına dahil etti. İlgili kararname, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.Kararname metninde, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'ne dahil edildiği kaydedildi.Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve üyeleri, Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin doğrudan bağlı olduğu Devlet Başkanı tarafından atanıyor. Devlet Başkanı tarafından onaylanan konsey yönetmeliğinde, ‘Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin, konseyin resen üyeleri olduğu’ belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/savunma-bakani-adayi-belousov-sorumlulugumun-bilincindeyim-gerekirse-canimi-vermeye-hazirim-1083799065.html
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vladimir putin, andrey belousov, rusya güvenlik konseyi, kararname, daimi üye
vladimir putin, andrey belousov, rusya güvenlik konseyi, kararname, daimi üye
Putin, Savunma Bakanı Belousov'u Rusya Güvenlik Konseyi'ne dahil etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Belousov'u Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasına dahil etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Andrey Belousov'u Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasına dahil etti. İlgili kararname, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.
Kararname metninde, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'ne dahil edildiği kaydedildi.
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve üyeleri, Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin doğrudan bağlı olduğu Devlet Başkanı tarafından atanıyor. Devlet Başkanı tarafından onaylanan konsey yönetmeliğinde, ‘Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin, konseyin resen üyeleri olduğu’ belirtiliyor.