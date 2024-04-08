https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/oktay-kaynarcadan-suleyman-cakirin-olum-yil-donumu-icin-paylasim-guzel-adamdi-1082575774.html

Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü için paylaşım: 'Güzel adamdı'

Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü için paylaşım: 'Güzel adamdı'

Sputnik Türkiye

Kurtlar Vadisinin efsane karakteri Süleyman Çakır ölümünün 20'nci yıl dönümünde unutulmadı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T13:39+0300

2024-04-08T13:39+0300

2024-04-08T13:39+0300

yaşam

süleyman çakır

oktay kaynarca

ölüm

kurtlar vadisi

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Türk televizyon tarihe damga vuran Kurtlar Vadisi yıllar önce bitmesine rağmen gündemden düşmüyor. Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından anılmaya devam ediyor.Karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, geleneği bozmayarak bu yıl da Süleyman Çakır için bir mesaj yayımladı.Sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Oktay Kaynarca, "Rahmetlinin sene-i devriyesinde Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/yilmaz-erdoganla-sevgili-olduklarini-soyleyen-cansu-taskin-yanlis-kelime-kullandigimda-duzeltiyor-1082570999.html

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