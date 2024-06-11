https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/oglu-suclu-bulunan-biden-bu-davanin-sonucunu-kabul-edecegim-1084737410.html

Oğlu suçlu bulunan Biden: Bu davanın sonucunu kabul edeceğim

Oğlu suçlu bulunan Biden: Bu davanın sonucunu kabul edeceğim

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Joe Biden, yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulunan oğlu Hunter Biden hakkındaki karara saygı duyacağını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T20:22+0300

2024-06-11T20:22+0300

2024-06-11T20:22+0300

dünya

hunter biden

joe biden

dava

suçlu

uyuşturucu

silah

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ABD Başkanı, Biden oğlunun yasa dışı silah edinmeden suçlu bulunduğu davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Biden, oğlunun uyuşturucu bağımlılığıyla uzun bir süre mücadele ettiğini ve dirençli olduğu için oğluyla gurur duyduğunu belirterek, ona bu konuda destek vermeye devam edeceğini vurguladı.Açıklamasında, "Ben Başkan'ım ama aynı zamanda da bir babayım" ifadesini kullanan Biden, şunları kaydetti:Delaware eyaletinde görülen davada jüri üyeleri, Hunter Biden'ın, "federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek", "başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak" ve "silahı 11 gün boyunca yas dışı olarak bulundurmak"tan suçlu olduğuna hükmetmişti.Suçlamaları reddetmiştiHunter Biden, 2018’de uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde yasadışı şekilde ateşli silah edinmek, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etmek ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutmakla suçlanmıştı.Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığı'nca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti. Biden, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.ABD tarihinde ilk kezHunter Biden’ın yargılanmaya başlamasıyla ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış oldu.Siyasi gözlemciler, Hunter Biden’ın yargılanmasının ve suçlu bulunursa bu durumun, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde babası Joe Biden’ı sandıkta olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bidendan-fransada-yeni-gaf-olmayan-sandalyeye-oturmaya-calisti-1084579162.html

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hunter biden, joe biden, dava, suçlu, uyuşturucu, silah