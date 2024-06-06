https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bidendan-fransada-yeni-gaf-olmayan-sandalyeye-oturmaya-calisti-1084579162.html

Biden’dan Fransa’da yeni gaf: Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

Biden’dan Fransa’da yeni gaf: Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında Fransa’da düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T17:09+0300

2024-06-06T17:09+0300

2024-06-06T17:12+0300

dünya

normandiya

normandiya çıkarması

joe biden

fransa

sandalye

tekerlekli sandalye

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Fransa’nın Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden’ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/2-dunya-savasinin-donum-noktalarindan-normandiya-cikarmasinin-80-yildonumu-1084562055.html

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normandiya, normandiya çıkarması, joe biden, fransa, sandalye, tekerlekli sandalye