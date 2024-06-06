https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bidendan-fransada-yeni-gaf-olmayan-sandalyeye-oturmaya-calisti-1084579162.html
Biden’dan Fransa’da yeni gaf: Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
Biden’dan Fransa’da yeni gaf: Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında Fransa’da düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T17:09+0300
2024-06-06T17:09+0300
2024-06-06T17:12+0300
dünya
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normandiya çıkarması
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Fransa’nın Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden’ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/2-dunya-savasinin-donum-noktalarindan-normandiya-cikarmasinin-80-yildonumu-1084562055.html
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normandiya, normandiya çıkarması, joe biden, fransa, sandalye, tekerlekli sandalye
Biden’dan Fransa’da yeni gaf: Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
17:09 06.06.2024 (güncellendi: 17:12 06.06.2024)
ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında Fransa’da düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı.
Fransa’nın Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.
Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.
Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden’ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.