https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/mhp-lideri-bahceli-cumhurbaskanimiz-herkesle-konusabilir-bizim-acimizdan-bir-sikinti-yok-1084708517.html

MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle konuşabilir, bizim açımızdan bir sıkıntı yok

MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle konuşabilir, bizim açımızdan bir sıkıntı yok

Sputnik Türkiye

Grup toplantısında konuşma yapan MHP lideri Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi dinleyebilir, herkesle konuşabilir. Bizim açımızdan bir sıkıntı yoktur... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T10:35+0300

2024-06-11T10:35+0300

2024-06-11T11:56+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

recep tayyip erdoğan

iyi parti

meral akşener

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, Türkiye'nin jeopolitik mücadelelerdeki yerine ve ülke içindeki siyasi söylentilere dikkat çekti."Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, toplantımıza başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum" diyerek toplantıya başlayan Bahçeli, Türkiye'nin bin yıldır Anadolu coğrafyasında varlığını sürdürdüğünü ve bu varlığın güçlenerek devam edeceğini belirtti.Bahçeli, jeopolitik mücadelelere dikkat çekerek, "Jeopolitik bilek güreşlerine eklemlenen hakimiyet mücadelelerinin farkındayız. Maruz kaldığımız ağır sorunları ele alırken tarih şuuru rehberliği ile hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanımız herkesle konuşabilir, bizim açımızdan bir sıkıntı yok'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le gerçekleştirdiği görüşme gündemdeki yerini koruyor. Erdoğan bugün CHP lideri Özgür Özel'le bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı ayıca, Ankara’da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ayşe Ateş’le görüşecek. Görüşme birkaç gün içinde gerçekleşecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesle görüşebileceğini belirterek, "Sayın cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, dinleyebilir, bizce mahsuru yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentilerin, fitnenin kamçılanmasıdır" dedi. Bahçeli, dedikodu kazanının basıncını düşürmek gerektiğini ve asıl tehlikenin fitne yaratmaya çalışanlar olduğunu vurguladı.Bahçeli, konuşmasında Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditlere de değindi. "Türkiye çevresini saran hain kuşatmanın yeni mevziler elde etmesi ile tahrip süreci, küresel güçlerin mihmandarlığı ile mesafe almakta. Suriye'nin parçalanmasını hedef alan emperyalist plan yürütülmektedir" diyerek Türkiye'nin hedef alındığını belirtti; Türkiye'nin aleyhine yürütülen provokasyonlara karşı kararlı duruşunu yineleyerek, "Türkiye'yi hedef haline getirmek isteyenlere taviz vermeyeceğiz. Tersi olursa milletimizin yüzüne bakamayız" dedi.'ABD sonuçları vahim olacak bir oyun kuruyor'Konuşmasına muhalefet partilerine uyarılar yaparak devam eden Bahçeli şunları söyledi:'CHP ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır'DEM Parti milletvekiline seslenen Bahçeli: Sanırım bu canlı fazla yürek yemiş, Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur ve olmayacaktırNe olmuştu?"Silahlı terör örgütüne üye olmak" soruşturması nedeniyle görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akışile Gazze'de İsrail'in bombaları altında can veren Filistinlileri bir tutan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in TBMM'de sarf ettiği "Kürdistan'da işgalcisiniz" sözleri büyük tepki çekmişti. Aydeniz bölücü örgütün Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde seçimi ertelemesiyle ilgili de "Kürtlerin kendi kendisini yönetmesi sizi rahatsız ediyor" demişti.Aydeniz, sözlerinin devamında Hakkari Belediyesi'ne Uşak doğumlu olan Vali Ali Çelik'in Başkan Vekili olarak atanmasını kastederek "Uşak'tan gelip Hakkari'de dağını, taşını değiştireceğinizi mi zannediyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz, Afrin'e bile kayyum atamanın derdindesiniz" ifadelerini kullanmıştı.'İkinci dünya savaşı sonrası kurulan dünya nizamı çatırdıyor''Düzensiz göçün beli kırılmalı ve Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır'

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), recep tayyip erdoğan, iyi parti, meral akşener