https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/mhp-lideri-bahceli-cumhurbaskanimiz-herkesle-konusabilir-bizim-acimizdan-bir-sikinti-yok-1084708517.html
MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle konuşabilir, bizim açımızdan bir sıkıntı yok
MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle konuşabilir, bizim açımızdan bir sıkıntı yok
Sputnik Türkiye
Grup toplantısında konuşma yapan MHP lideri Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi dinleyebilir, herkesle konuşabilir. Bizim açımızdan bir sıkıntı yoktur... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T10:35+0300
2024-06-11T10:35+0300
2024-06-11T11:56+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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iyi parti
meral akşener
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, Türkiye'nin jeopolitik mücadelelerdeki yerine ve ülke içindeki siyasi söylentilere dikkat çekti."Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, toplantımıza başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum" diyerek toplantıya başlayan Bahçeli, Türkiye'nin bin yıldır Anadolu coğrafyasında varlığını sürdürdüğünü ve bu varlığın güçlenerek devam edeceğini belirtti.Bahçeli, jeopolitik mücadelelere dikkat çekerek, "Jeopolitik bilek güreşlerine eklemlenen hakimiyet mücadelelerinin farkındayız. Maruz kaldığımız ağır sorunları ele alırken tarih şuuru rehberliği ile hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanımız herkesle konuşabilir, bizim açımızdan bir sıkıntı yok'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le gerçekleştirdiği görüşme gündemdeki yerini koruyor. Erdoğan bugün CHP lideri Özgür Özel'le bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı ayıca, Ankara’da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ayşe Ateş’le görüşecek. Görüşme birkaç gün içinde gerçekleşecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesle görüşebileceğini belirterek, "Sayın cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, dinleyebilir, bizce mahsuru yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentilerin, fitnenin kamçılanmasıdır" dedi. Bahçeli, dedikodu kazanının basıncını düşürmek gerektiğini ve asıl tehlikenin fitne yaratmaya çalışanlar olduğunu vurguladı.Bahçeli, konuşmasında Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditlere de değindi. "Türkiye çevresini saran hain kuşatmanın yeni mevziler elde etmesi ile tahrip süreci, küresel güçlerin mihmandarlığı ile mesafe almakta. Suriye'nin parçalanmasını hedef alan emperyalist plan yürütülmektedir" diyerek Türkiye'nin hedef alındığını belirtti; Türkiye'nin aleyhine yürütülen provokasyonlara karşı kararlı duruşunu yineleyerek, "Türkiye'yi hedef haline getirmek isteyenlere taviz vermeyeceğiz. Tersi olursa milletimizin yüzüne bakamayız" dedi.'ABD sonuçları vahim olacak bir oyun kuruyor'Konuşmasına muhalefet partilerine uyarılar yaparak devam eden Bahçeli şunları söyledi:'CHP ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır'DEM Parti milletvekiline seslenen Bahçeli: Sanırım bu canlı fazla yürek yemiş, Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur ve olmayacaktırNe olmuştu?"Silahlı terör örgütüne üye olmak" soruşturması nedeniyle görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akışile Gazze'de İsrail'in bombaları altında can veren Filistinlileri bir tutan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in TBMM'de sarf ettiği "Kürdistan'da işgalcisiniz" sözleri büyük tepki çekmişti. Aydeniz bölücü örgütün Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde seçimi ertelemesiyle ilgili de "Kürtlerin kendi kendisini yönetmesi sizi rahatsız ediyor" demişti.Aydeniz, sözlerinin devamında Hakkari Belediyesi'ne Uşak doğumlu olan Vali Ali Çelik'in Başkan Vekili olarak atanmasını kastederek "Uşak'tan gelip Hakkari'de dağını, taşını değiştireceğinizi mi zannediyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz, Afrin'e bile kayyum atamanın derdindesiniz" ifadelerini kullanmıştı.'İkinci dünya savaşı sonrası kurulan dünya nizamı çatırdıyor''Düzensiz göçün beli kırılmalı ve Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır'
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), recep tayyip erdoğan, iyi parti, meral akşener
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), recep tayyip erdoğan, iyi parti, meral akşener
MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle konuşabilir, bizim açımızdan bir sıkıntı yok
10:35 11.06.2024 (güncellendi: 11:56 11.06.2024)
Grup toplantısında konuşma yapan MHP lideri Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi dinleyebilir, herkesle konuşabilir. Bizim açımızdan bir sıkıntı yoktur. Cumhurbaşkanımızın ikili görüşmelerinin çarpıtılmasını hayretle izliyoruz" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, Türkiye'nin jeopolitik mücadelelerdeki yerine ve ülke içindeki siyasi söylentilere dikkat çekti.
"Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, toplantımıza başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum" diyerek toplantıya başlayan Bahçeli, Türkiye'nin bin yıldır Anadolu coğrafyasında varlığını sürdürdüğünü ve bu varlığın güçlenerek devam edeceğini belirtti.
Bahçeli, jeopolitik mücadelelere dikkat çekerek, "Jeopolitik bilek güreşlerine eklemlenen hakimiyet mücadelelerinin farkındayız. Maruz kaldığımız ağır sorunları ele alırken tarih şuuru rehberliği ile hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
'Cumhurbaşkanımız herkesle konuşabilir, bizim açımızdan bir sıkıntı yok'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le gerçekleştirdiği görüşme gündemdeki yerini koruyor. Erdoğan bugün CHP lideri Özgür Özel'le bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı ayıca, Ankara’da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ayşe Ateş’le görüşecek. Görüşme birkaç gün içinde gerçekleşecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesle görüşebileceğini belirterek, "Sayın cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, dinleyebilir, bizce mahsuru yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentilerin, fitnenin kamçılanmasıdır" dedi. Bahçeli, dedikodu kazanının basıncını düşürmek gerektiğini ve asıl tehlikenin fitne yaratmaya çalışanlar olduğunu vurguladı.
Bahçeli, konuşmasında Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditlere de değindi. "Türkiye çevresini saran hain kuşatmanın yeni mevziler elde etmesi ile tahrip süreci, küresel güçlerin mihmandarlığı ile mesafe almakta. Suriye'nin parçalanmasını hedef alan emperyalist plan yürütülmektedir" diyerek Türkiye'nin hedef alındığını belirtti; Türkiye'nin aleyhine yürütülen provokasyonlara karşı kararlı duruşunu yineleyerek, "Türkiye'yi hedef haline getirmek isteyenlere taviz vermeyeceğiz. Tersi olursa milletimizin yüzüne bakamayız" dedi.
'ABD sonuçları vahim olacak bir oyun kuruyor'
Konuşmasına muhalefet partilerine uyarılar yaparak devam eden Bahçeli şunları söyledi:
"Alçak bir yarış devrededir. Amaç Türkiye'yi köşeye ve kapana sıkıştırmaktır. Her türkü müdahaleye açık hale getirmektir. CHP bu pis senaryonun alt yüklenici, yerli figüranı. DEM ise hazırda bekleyen bölücü fitnedir. ABD sonuçları vahim olacak oyun kurmaktadır. ABD, PKK'nın işgal ettiği alanları özerk yönetim olarak tanımaktadır. Suriye bölündü de biz mi duymadık. Toprakları paylaşıldı da bizim mi haberimiz yok. ABD, Suriye kuzeyinde örgüte seçim yaptırmak için uygun bir ortam ve zaman kollamakta. bu olacak şey değildir. Sineye çekilecek durum olamayacaktır. Ağustos aynının işaret edilmesi skandal üstüne skandaldır. Haklı tepkisi sözde seçimleri erteletmiştir. Bununla yetinmemizi kimse bekleyemez. Sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı, bir daha tartışma konusu yapılmamalıdır. Suriye'nin dağılmasına karşıyız. Toprak bütünlüğüne saygılıyız, her devletin de saygı duymasını bekleriz. Sözde demokratik manevralar yapmak Türkiye için haklı operasyon nedenidir. Seyirci kalmak Türk vatanını felakete sürüklemekle eş değerdir.
'CHP ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır'
"DEM Partili başkanın görevden el çektirilmesi, 19 yıl hüküm alarak tutuklanması Türk devlet onurunun şaşmaz hükmüdür. Seçimlerde bölücü örgüt ile ilişki olan teröristleri bilinçli şekilde aday yapanların Türkiye'yi siyasi çalkantıya mahkum etmek istedikleri açıktır. 30'a yakın örgüt üyesinin belediye başkanlığı koltuğunda oturması düşmanlık alametidir. Devletin hazinesinden paraları teröristlere yağmalatmaktalar. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir tablonun suç olduğunu görürsünüz. Teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin onurudur. İhanete göz yummak demokrasi değildir. DEM'lenmiş CHP'nin başındaki zat halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki hain teşebbüsleri kuzuların sessizliği gibi izlemesi trajedidir. CHP ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır. Özgür bey kavga istediğimizi söylüyor. Böyle bir niyetimiz yoktur. Kavga edeceksek Özgür bey rahat olsun; o bizim klasmanımızda da ağırlığımızda da değildir. Meselemiz maşalarla değil tutan ellerledir.
DEM Parti milletvekiline seslenen Bahçeli: Sanırım bu canlı fazla yürek yemiş, Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur ve olmayacaktır
"DEM vekili "Kürdistan'da işgalcisiniz. Seçilme hakkını ellerinden alıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz" demiştir. Valimizi tehdit etmiştir. Sanırım, bu canlı fazla yürek yemiş, kanat takmadan yüksekten uçmaya çalışmaktadır. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer olmadığını anlamayanlara daha ne diyelim. İhaneti meslek edinmelerine nereye kadar katlanalım. Kürt kökenli kardeşlerimizin vatandaş sayılmadığını iddia etmek düşman dilidir. Ne DEM'in ne PKK'nın Kürt kökenli kardeşlerimiz ile hiçbir ilişkisi yoktur. İhaneti meslek edinenlere katlanmayız. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmayacaktır"
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" soruşturması nedeniyle görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akışile Gazze'de İsrail'in bombaları altında can veren Filistinlileri bir tutan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in TBMM'de sarf ettiği "Kürdistan'da işgalcisiniz" sözleri büyük tepki çekmişti. Aydeniz bölücü örgütün Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde seçimi ertelemesiyle ilgili de "Kürtlerin kendi kendisini yönetmesi sizi rahatsız ediyor" demişti.
Aydeniz, sözlerinin devamında Hakkari Belediyesi'ne Uşak doğumlu olan Vali Ali Çelik'in Başkan Vekili olarak atanmasını kastederek "Uşak'tan gelip Hakkari'de dağını, taşını değiştireceğinizi mi zannediyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz, Afrin'e bile kayyum atamanın derdindesiniz" ifadelerini kullanmıştı.
'İkinci dünya savaşı sonrası kurulan dünya nizamı çatırdıyor'
AB ülkelerindeki seçimler önemli sonuçları ortaya çıkarmıştır. Macron tarafından alınan erken seçim kararı Avrupa'daki ciddi değişimlerin habercidir. İkinci dünya savaşı sonrası kurulan dünya nizamı çatırdamaktadır. İsrail soykırım yaparken etkisiz açıklamalarla günü geçiren sözde gelişmiş ülkelerin iki yüzlülüğü taşınamayacak yüke dönüşmüştür.
'Düzensiz göçün beli kırılmalı ve Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır'
"Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı ve Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır."