https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmustu-meral-aksener-meclise-yakin-bir-yerde-ofis-tuttu-1084696272.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü: 'Meral Akşener, Meclis'e yakın bir yerde ofis tuttu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü: 'Meral Akşener, Meclis'e yakın bir yerde ofis tuttu'

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in çalışmalarına devam etmek üzere Çankaya'da bir ofis tuttuğu öğrenildi. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T19:00+0300

2024-06-10T19:00+0300

2024-06-10T19:00+0300

politika

meral akşener

recep tayyip erdoğan

iyi parti

31 mart yerel seçimleri

ak parti

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İYİ Parti'den aday olmayıp partide siyaseti bırakan Meral Akşener'in yakın zamanda Erdoğan ile görüşmesi ardından ortaya yeni bir iddia edildi. Meral Akşener'in İYİ Parti'ye tam olarak açıklamadığı görüşmesinin ardından Ankara'da bir çalışma ofisi kuracağı ve çalışmalarını burada devam ettireceği öne sürülmüştü.Gazete İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Akşener bu planı hayata geçirme yolunda ilk adımını attı.Buna göre Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttu. Taşınma işlemi bugün başladı.Uzun bir süredir görüntü vermeyen Meral Akşener, 3 Haziran'da eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmıştı.'5 milletvekili AK Parti'ye geçecek' iddiasıCumhuriyet Gazetesi de Erdoğan ile görüşme sonrası Akşener’e yakın bazı milletvekillerinin AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddiaların parti kulislerinde konuşulanlar arasında yer aldığını yazmıştı. Buna göre, İYİ Parti'de üst düzey bir yetkili, yaklaşık beş İYİ Partili milletvekilinin yeni anayasa sürecinde AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü. Yetkiliye göre, bu isimler arasında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da bulunuyor. Akburak, “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/agri-milletvekili-sirri-sakikin-oglu-savciliga-sevk-edildi-1084695450.html

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Sputnik Türkiye

meral akşener, recep tayyip erdoğan, iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, ak parti