Sinan Oğan: Mekanın sahibi geri geldi Sayın Özel, sizi sahneden alalım

"Vatan Twitter'dan kurtarılmıyor. Vatan, sahada, meydanda kurtarılıyor. Bizler yokluk içerisinde bir avuç vatansever arkadaşımızla yola çıktık, ortaya hedefler koyduk ve bunları gerçekleştirdik. Dedik ki HDP'yi siyasi denklemden çıkaracağız, çıkardık mı arkadaşlar?. Türk milliyetçileri Türk siyasetinin merkezinde oturacak dedik, oturdu. Bu belediye seçimlerinde dışarıdan izledik. HDP hop yine siyasetin merkezine geldi. Bölücü zihniyete karşı cehennemin kapılarını kapattık arkadaşlar. Bizim her söylediğimizin altında derin bir mana vardır.

Ben Türk milliyetçisiyim, vatan, bayrak, millet benim için önemlidir, Kudüs, Doğu Türkistan önemlidir diyen herkesin 2028 sürecinde bir araya gelmesi ve artık bir Türk milliyetçisi cumhurbaşkanı seçmesi en büyük arzum, en büyük isteğimdir. Bu süreç artık Turan'a gidelim diyenlerin, ne Amerika ne Rusya ne Çin, her şey Türklük için diyenlerin süreci olacaktır inşallah."