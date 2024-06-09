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Sinan Oğan: Mekanın sahibi geri geldi Sayın Özel, sizi sahneden alalım
Sinan Oğan: Mekanın sahibi geri geldi Sayın Özel, sizi sahneden alalım
Sputnik Türkiye
Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanlığı açılışları kapsamında Yalova ve Kocaeli'de konuştu. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
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Oğan kendi siyasi hareketi olan Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanlığı törenlerde yaptığı konuşmada, parti olarak hızla örgütlendiklerini ve 2028 seçim sürecine hazırlık yaptıklarını söyledi.Seçimlerden önce ekonomi politikasını eleştirdiklerini hatırlatan Oğan, "Ancak bugün ekonomi politikası doğru işliyor. En az bir yıllık sıkıntılı bir süreç var ve bu sıkıntılı süreç maalesef ki öncelikle vatandaşımızın canını yakıyor. Biz ilgililere bunu defaatle söyledik. Türk ekonomisinin düzlüğe çıkması için çok ciddi tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerekiyor" diye konuştu.Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) belirlediği taban fiyatın yetersiz olduğunu ve arttırılması yönünde çağrıda bulunan Oğan, yeni tip koronavirüs ile Rusya-Ukrayna çatışmasıyla dahi bölgesinde kendi kendine yeten ülke olan Türkiye'nin bu özelliğinden uzaklaşacağını ileri sürdü.'2028'e ciddi bir hazırlık sürecindeyiz'Parti olarak 2028 sürecinde cumhurbaşkanlığı, parlamento ve sonrasında da belediyelere ciddi bir hazırlık yaptıklarına vurgu yapan Oğan, sosyal medyadan yapılan eleştirilere karşı ise şöyle konuştu:'Mekanın sahibi geri geldi, Özel sizi sahneden alalım' 2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Türkiye İttifakı isminin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanılması sebebiyle "Artık mekânın sahibi geri geldi, Özel sizi sahneden alalım" dedi ve şunları ekledi:
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sinan oğan, ata ittifakı, twitter , özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
sinan oğan, ata ittifakı, twitter , özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Sinan Oğan: Mekanın sahibi geri geldi Sayın Özel, sizi sahneden alalım

22:11 09.06.2024
© AAAta İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© AA
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Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanlığı açılışları kapsamında Yalova ve Kocaeli'de konuştu.
Oğan kendi siyasi hareketi olan Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanlığı törenlerde yaptığı konuşmada, parti olarak hızla örgütlendiklerini ve 2028 seçim sürecine hazırlık yaptıklarını söyledi.
Seçimlerden önce ekonomi politikasını eleştirdiklerini hatırlatan Oğan, "Ancak bugün ekonomi politikası doğru işliyor. En az bir yıllık sıkıntılı bir süreç var ve bu sıkıntılı süreç maalesef ki öncelikle vatandaşımızın canını yakıyor. Biz ilgililere bunu defaatle söyledik. Türk ekonomisinin düzlüğe çıkması için çok ciddi tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerekiyor" diye konuştu.
Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) belirlediği taban fiyatın yetersiz olduğunu ve arttırılması yönünde çağrıda bulunan Oğan, yeni tip koronavirüs ile Rusya-Ukrayna çatışmasıyla dahi bölgesinde kendi kendine yeten ülke olan Türkiye'nin bu özelliğinden uzaklaşacağını ileri sürdü.

'2028'e ciddi bir hazırlık sürecindeyiz'

Parti olarak 2028 sürecinde cumhurbaşkanlığı, parlamento ve sonrasında da belediyelere ciddi bir hazırlık yaptıklarına vurgu yapan Oğan, sosyal medyadan yapılan eleştirilere karşı ise şöyle konuştu:

"Vatan Twitter'dan kurtarılmıyor. Vatan, sahada, meydanda kurtarılıyor. Bizler yokluk içerisinde bir avuç vatansever arkadaşımızla yola çıktık, ortaya hedefler koyduk ve bunları gerçekleştirdik. Dedik ki HDP'yi siyasi denklemden çıkaracağız, çıkardık mı arkadaşlar?. Türk milliyetçileri Türk siyasetinin merkezinde oturacak dedik, oturdu. Bu belediye seçimlerinde dışarıdan izledik. HDP hop yine siyasetin merkezine geldi. Bölücü zihniyete karşı cehennemin kapılarını kapattık arkadaşlar. Bizim her söylediğimizin altında derin bir mana vardır.

Ben Türk milliyetçisiyim, vatan, bayrak, millet benim için önemlidir, Kudüs, Doğu Türkistan önemlidir diyen herkesin 2028 sürecinde bir araya gelmesi ve artık bir Türk milliyetçisi cumhurbaşkanı seçmesi en büyük arzum, en büyük isteğimdir. Bu süreç artık Turan'a gidelim diyenlerin, ne Amerika ne Rusya ne Çin, her şey Türklük için diyenlerin süreci olacaktır inşallah."

'Mekanın sahibi geri geldi, Özel sizi sahneden alalım'

2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Türkiye İttifakı isminin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanılması sebebiyle "Artık mekânın sahibi geri geldi, Özel sizi sahneden alalım" dedi ve şunları ekledi:

Biz Türkiye'de siyasetin neslini değiştirmeye geldik. İsmimiz Türkiye İttifakı Partisi'dir. Bu isim Türkiye İttifakı Partililerin ve Türk Milleti'nin bulduğu isimdir ama son dönemde başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partimizin adını kullanıyor çünkü görüyorlar. Koskoca CHP Genel Başkanının partimizin ismimizi kullanacağı aklıma gelmezdi ama oldu. Özel'e sormak isterim, hani sizin Millet İttifakı'nız vardı? Kimsenin emek hırsızlığı yapmasına izin vermeyeceğiz.

1 sene seçimlerin üzerinden geçti. Bekledik, üzerimize atılan iftiralara rağmen bekledik. İnsanımızın bize hak vereceğini bekledik. Neden böyle bir karar aldığımızı milletimiz görmüştür. 2023 Genel Seçimleri'nde tabanımız Cumhur İttifakı'na destek vermemizi istedi. Tabanımızın bir kısmı tarafsız, bir kısmı ise Millet İttifakı adayına destek vermemizi istedi.

Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2024
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