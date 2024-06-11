https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/kremlin-abdnin-azova-silah-yardimi-yasagini-kaldirmasini-kinadi-1084723393.html
Kremlin, ABD’nin Azov’a silah yardımı yasağını kaldırmasını kınadı
Kremlin, ABD’nin Azov’a silah yardımı yasağını kaldırmasını kınadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’na yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırmasını son derece olumsuz karşıladıklarını belirtti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T14:30+0300
2024-06-11T14:30+0300
2024-06-11T14:30+0300
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Washington’un tutumundaki bu ani değişiklik, Ukrayna’yı ve Ukrayna halkını ellerinde bir araç olarak kullanarak Rusya’yı bastırma girişimlerinde elinden geleni ardına koymayacaklarını gösteriyor” ifadesini kullandı.Azov Taburu’nun “ultra milliyetçi silahlı oluşum” olduğunu anımsatan Peskov, Washington’un Azov’la işbirliği yapmaya hazır olmasının, neo-Nazizm ideolojisinin dünya geneline yayıldığına ilişkin endişelerin geçerli olduğunu doğruladığını kaydetti.ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’nun insan haklarına yönelik ağır suçlara karıştığı yönünde hiçbir delil elde etmediklerini duyurmuştu. Bunun üzerine ABD’nin söz konusu tabura yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırdığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/abd-ukraynali-neo-nazi-azov-taburuna-yonelik-silah-yardimi-yasagini-kaldirdi-1084702575.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, azov, azov taburu, neo-nazi, abd, washington dc
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, azov, azov taburu, neo-nazi, abd, washington dc
Kremlin, ABD’nin Azov’a silah yardımı yasağını kaldırmasını kınadı
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’na yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırmasını son derece olumsuz karşıladıklarını belirtti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Washington’un tutumundaki bu ani değişiklik, Ukrayna’yı ve Ukrayna halkını ellerinde bir araç olarak kullanarak Rusya’yı bastırma girişimlerinde elinden geleni ardına koymayacaklarını gösteriyor” ifadesini kullandı.
Azov Taburu’nun “ultra milliyetçi silahlı oluşum” olduğunu anımsatan Peskov, Washington’un Azov’la işbirliği yapmaya hazır olmasının, neo-Nazizm ideolojisinin dünya geneline yayıldığına ilişkin endişelerin geçerli olduğunu doğruladığını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’nun insan haklarına yönelik ağır suçlara karıştığı yönünde hiçbir delil elde etmediklerini duyurmuştu. Bunun üzerine ABD’nin söz konusu tabura yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırdığı bildirilmişti.