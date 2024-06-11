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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/kremlin-abdnin-azova-silah-yardimi-yasagini-kaldirmasini-kinadi-1084723393.html
Kremlin, ABD’nin Azov’a silah yardımı yasağını kaldırmasını kınadı
Kremlin, ABD’nin Azov’a silah yardımı yasağını kaldırmasını kınadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’na yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırmasını son derece olumsuz karşıladıklarını belirtti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Washington’un tutumundaki bu ani değişiklik, Ukrayna’yı ve Ukrayna halkını ellerinde bir araç olarak kullanarak Rusya’yı bastırma girişimlerinde elinden geleni ardına koymayacaklarını gösteriyor” ifadesini kullandı.Azov Taburu’nun “ultra milliyetçi silahlı oluşum” olduğunu anımsatan Peskov, Washington’un Azov’la işbirliği yapmaya hazır olmasının, neo-Nazizm ideolojisinin dünya geneline yayıldığına ilişkin endişelerin geçerli olduğunu doğruladığını kaydetti.ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’nun insan haklarına yönelik ağır suçlara karıştığı yönünde hiçbir delil elde etmediklerini duyurmuştu. Bunun üzerine ABD’nin söz konusu tabura yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırdığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/abd-ukraynali-neo-nazi-azov-taburuna-yonelik-silah-yardimi-yasagini-kaldirdi-1084702575.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, azov, azov taburu, neo-nazi, abd, washington dc
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, azov, azov taburu, neo-nazi, abd, washington dc

Kremlin, ABD’nin Azov’a silah yardımı yasağını kaldırmasını kınadı

14:30 11.06.2024
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’na yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırmasını son derece olumsuz karşıladıklarını belirtti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,Washington’un tutumundaki bu ani değişiklik, Ukrayna’yı ve Ukrayna halkını ellerinde bir araç olarak kullanarak Rusya’yı bastırma girişimlerinde elinden geleni ardına koymayacaklarını gösteriyor” ifadesini kullandı.
Azov Taburu’nun “ultra milliyetçi silahlı oluşum” olduğunu anımsatan Peskov, Washington’un Azov’la işbirliği yapmaya hazır olmasının, neo-Nazizm ideolojisinin dünya geneline yayıldığına ilişkin endişelerin geçerli olduğunu doğruladığını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’nun insan haklarına yönelik ağır suçlara karıştığı yönünde hiçbir delil elde etmediklerini duyurmuştu. Bunun üzerine ABD’nin söz konusu tabura yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırdığı bildirilmişti.
Azov Taburu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
DÜNYA
ABD, Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’na yönelik silah yardımı yasağını kaldırdı
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