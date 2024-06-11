https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/kediyi-parcalayan-pitbullun-sahibi-gozaltina-alindi-1084700671.html
Kediyi parçalayan pitbullun sahibi gözaltına alındı
Kediyi parçalayan pitbullun sahibi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Esenler'de kediye saldırarak parçalayan pitbull cinsi köpeğin sahibi ve olay sırasında gezdiren şahıs gözaltına alındı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T01:13+0300
2024-06-11T01:13+0300
2024-06-11T01:13+0300
türkiye
pitbull
gözaltı
kedi
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İstanbul Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde; pitbullun sahibinin 54 yaşındaki S.K. isimli şahıs olduğu fakat 9 Haziran günü park içerisinde köpeği gezdiren şahsın U.Ü. isimli kişi olduğu tespit edildi. U.Ü. ve S.K. isimli şahıslar 10 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 'Hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.
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pitbull, gözaltı, kedi
Kediyi parçalayan pitbullun sahibi gözaltına alındı
Esenler'de kediye saldırarak parçalayan pitbull cinsi köpeğin sahibi ve olay sırasında gezdiren şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı.
Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde; pitbullun sahibinin 54 yaşındaki S.K. isimli şahıs olduğu fakat 9 Haziran günü park içerisinde köpeği gezdiren şahsın U.Ü. isimli kişi olduğu tespit edildi.
U.Ü. ve S.K. isimli şahıslar 10 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 'Hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.