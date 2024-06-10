https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/20-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-sozlu-sinav-adaylarinin-alan-bazli-taban-puanlari-aciklandi-1084699156.html

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması: Sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması: Sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanlarını duyurdu. Sözlü... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T23:46+0300

2024-06-10T23:46+0300

2024-06-10T23:46+0300

sözleşmeli öğretmen

türkiye

taban

puan

mülakat

sınav

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, '2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar' listesine yer verildi.20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak.Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sozlesmeli-ogretmen-istihdamina-yonelik-yonetmelik-resmi-gazetede-yayimlandi-1083771772.html

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