https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/20-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-sozlu-sinav-adaylarinin-alan-bazli-taban-puanlari-aciklandi-1084699156.html
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması: Sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması: Sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanlarını duyurdu. Sözlü... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T23:46+0300
2024-06-10T23:46+0300
2024-06-10T23:46+0300
sözleşmeli öğretmen
türkiye
taban
puan
mülakat
sınav
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, '2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar' listesine yer verildi.20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak.Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sozlesmeli-ogretmen-istihdamina-yonelik-yonetmelik-resmi-gazetede-yayimlandi-1083771772.html
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sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2024, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezinin ilanı, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav taban puan
sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2024, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezinin ilanı, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav taban puan
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması: Sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanlarını duyurdu. Sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, '2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar' listesine yer verildi.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak.
Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.