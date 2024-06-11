https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/kazan-denizaltisi-ile-amiral-gorskov-firkateyninden-atlantikte-tatbikat-1084732902.html
Kazan denizaltısı ile Amiral Gorşkov fırkateyninden Atlantik’te tatbikat
Kazan denizaltısı ile Amiral Gorşkov fırkateyninden Atlantik’te tatbikat
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına bağlı Kazan nükleer denizaltısı ile hipersonik füze taşıyan Amiral Gorşkov fırkateyninin Atlantik Okyanusu’nda yüksek... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T18:02+0300
2024-06-11T18:02+0300
2024-06-11T18:02+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Filosu’na bağlı Kazan nükleer denizaltısı ile hipersonik füze taşıyan Amiral Gorşkov fırkateyninin Atlantik Okyanusu’nda gerçekleştirdikleri tatbikata ilişkin bilgi aktarıldı.Açıklamada, “Proje 885M kapsamında geliştirilen Kazan çok amaçlı nükleer denizaltı füze kruvazörü ve uzun sefer görevlerini yerine getiren Amiral Gorşkov fırkateyninden oluşan Kuzey Filosu’nun heterojen taktik deniz saldırı grubu, Atlantik Okyanusu’nda yüksek hassasiyetli füze silahlarının kullanımına ilişkin tatbikatı icra etmeye başladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca fırkateyn ve denizaltı mürettebatlarının bilgisayar modellemesi kullanarak, göreceli düşmanın deniz gruplarını gösteren ve 600 kilometreden fazla mesafede bulunan deniz hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli füze silahlarının kullanımını icra ettiği vurgulandı.Geçen hafta Küba Dışişleri Bakanlığı, Amiral Gorşkov fırkateyninin, Kazan nükleer denizaltısın ve 2 destek gemisinin Havana’ya doğru yola çıktığını açıklamıştı. Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ise bugün Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus gemi grubunun 12 Haziran tarihinde Küba’ya gireceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/belarus-savunma-bakanligi-rusya-ile-ortak-taktik-ucus-tatbikati-basladi-1084253969.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus donanması, atlantik okyanusu, tatbikat, kazan nükleer denizaltısı, amiral gorşkov fırkateyni, füze sistemleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus donanması, atlantik okyanusu, tatbikat, kazan nükleer denizaltısı, amiral gorşkov fırkateyni, füze sistemleri
Kazan denizaltısı ile Amiral Gorşkov fırkateyninden Atlantik’te tatbikat
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına bağlı Kazan nükleer denizaltısı ile hipersonik füze taşıyan Amiral Gorşkov fırkateyninin Atlantik Okyanusu’nda yüksek hassasiyetli füze silahlarının kullanımına ilişkin tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Filosu’na bağlı Kazan nükleer denizaltısı ile hipersonik füze taşıyan Amiral Gorşkov fırkateyninin Atlantik Okyanusu’nda gerçekleştirdikleri tatbikata ilişkin bilgi aktarıldı.
Açıklamada, “Proje 885M kapsamında geliştirilen Kazan çok amaçlı nükleer denizaltı füze kruvazörü ve uzun sefer görevlerini yerine getiren Amiral Gorşkov fırkateyninden oluşan Kuzey Filosu’nun heterojen taktik deniz saldırı grubu, Atlantik Okyanusu’nda yüksek hassasiyetli füze silahlarının kullanımına ilişkin tatbikatı icra etmeye başladı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca fırkateyn ve denizaltı mürettebatlarının bilgisayar modellemesi kullanarak, göreceli düşmanın deniz gruplarını gösteren ve 600 kilometreden fazla mesafede bulunan deniz hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli füze silahlarının kullanımını icra ettiği vurgulandı.
Geçen hafta Küba Dışişleri Bakanlığı, Amiral Gorşkov fırkateyninin, Kazan nükleer denizaltısın ve 2 destek gemisinin Havana’ya doğru yola çıktığını açıklamıştı. Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ise bugün Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus gemi grubunun 12 Haziran tarihinde Küba’ya gireceğini belirtti.