https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/belarus-savunma-bakanligi-rusya-ile-ortak-taktik-ucus-tatbikati-basladi-1084253969.html
Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya ile ortak taktik uçuş tatbikatı başladı
Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya ile ortak taktik uçuş tatbikatı başladı
Sputnik Türkiye
Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus hava ve hava savunma kuvvetleri ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatının... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T18:21+0300
2024-05-27T18:21+0300
2024-05-27T18:21+0300
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rus hava-uzay kuvvetleri
ortak askeri tatbikat
ortak tatbikat
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Belarus Savunma Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda 27–31 Mayıs tarihleri arasında Belarus hava ve hava savunma kuvvetleri ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatının gerçekleştirildiğini duyurdu.Açıklamada, “27 Mayıs-31 Mayıs zaman diliminde Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun birleşik bölgesel hava savunma sisteminin iyileştirilmesi kapsamında ve kontrol organları ile uçuş personelinin etkileşimi ile eğitiminin arttırılması amacıyla Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri kuvvet ve imkanlarıyla Belarus hava ve hava savunma kuvvetleri ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatı düzenleniyor” ifadelerine yer verildi.Tatbikata Belarus Silahlı Kuvvetleri’nden havacılık askeri birliklerinin, uçaksavar füze birimlerinin ve radar teknik birliklerinin, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nden de keşif, avcı ve askeri hava ekiplerinin katıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Tatbikat sırasında çeşitli hava kuvvetlerini yönetme, ayrıca muharebe eğitimi görevlerinin yerine getirilmesi sırasında etkileşimi organize etme konuları üzerinde çalışılacak” vurgusu yapıldı.Tatbikat sırasında asıl çabanın, hükümete ait ve askeri tesislerin hava saldırılarından korunması görevlerinin yerine getirilmesine yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca mürettebatların havacılık eğitim poligonlarında kara kuvvetleri birliklerini korumak adına bir dizi konuyu uygulamalı olarak çözmesi gerekeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/cinin-tatbikati-abdyi-endiselendirdi-tek-cin-politikasini-taniyoruz-1084202366.html
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belarus, belarus savunma bakanlığı, rusya, rus hava-uzay kuvvetleri, ortak askeri tatbikat, ortak tatbikat
belarus, belarus savunma bakanlığı, rusya, rus hava-uzay kuvvetleri, ortak askeri tatbikat, ortak tatbikat
Belarus Savunma Bakanlığı: Rusya ile ortak taktik uçuş tatbikatı başladı
Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus hava ve hava savunma kuvvetleri ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Belarus Savunma Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda 27–31 Mayıs tarihleri arasında Belarus hava ve hava savunma kuvvetleri ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Açıklamada, “27 Mayıs-31 Mayıs zaman diliminde Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun birleşik bölgesel hava savunma sisteminin iyileştirilmesi kapsamında ve kontrol organları ile uçuş personelinin etkileşimi ile eğitiminin arttırılması amacıyla Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri kuvvet ve imkanlarıyla Belarus hava ve hava savunma kuvvetleri ile Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatı düzenleniyor” ifadelerine yer verildi.
Tatbikata Belarus Silahlı Kuvvetleri’nden havacılık askeri birliklerinin, uçaksavar füze birimlerinin ve radar teknik birliklerinin, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nden de keşif, avcı ve askeri hava ekiplerinin katıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Tatbikat sırasında çeşitli hava kuvvetlerini yönetme, ayrıca muharebe eğitimi görevlerinin yerine getirilmesi sırasında etkileşimi organize etme konuları üzerinde çalışılacak” vurgusu yapıldı.
Tatbikat sırasında asıl çabanın, hükümete ait ve askeri tesislerin hava saldırılarından korunması görevlerinin yerine getirilmesine yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca mürettebatların havacılık eğitim poligonlarında kara kuvvetleri birliklerini korumak adına bir dizi konuyu uygulamalı olarak çözmesi gerekeceği kaydedildi.