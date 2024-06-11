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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israilin-gazzede-bir-eve-duzenledigi-saldirida-8-filistinli-oldu-1084712617.html
İsrail’in Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü
İsrail’in Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, Gazze şehrinin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:47+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu
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gazze şeridi
hava saldırısı
filistin
filistin kızılayı
mülteci kampı
savaş suçu
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Al Jazeera televizyonunun haberinde, “İsrail’in Gazze’deki bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az sekiz kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.Evin, şehrin kuzeyindeki Al-Darac ilçesinde bulunduğu ifade edildi.‘İsrail ordusu insan yardım konvoylarını kullanıyor’Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarında insani yardım taşıyan kamyonları kalkan olarak kullandığını bildirdi.Bu uygulamanın tehlikeli olduğu uyarısında bulunan örgüt, İsrailli askerlerin geçen Cumartesi günü Nusayrat Mülteci Kampına girmek için insani yardım malzemelerini taşıyan bir kamyonu kullandığını kaydetti. Bu operasyon sonucu yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.Kızılay, İsrail ordusunun bu uygulamasını “savaş suçu” olarak nitelendirdi ve dünya toplumunu sorumluları adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybının 274 olduğu bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israilden-lubnanin-dogusuna-hava-saldirisi-1084705934.html
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israil, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, hava saldırısı, filistin, filistin kızılayı, mülteci kampı, savaş suçu
israil, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, hava saldırısı, filistin, filistin kızılayı, mülteci kampı, savaş suçu

İsrail’in Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü

11:47 11.06.2024
© AA / Anas Zeyad FtehaHan Yunus
Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA / Anas Zeyad Fteha
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İsrail ordusunun, Gazze şehrinin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti.
Al Jazeera televizyonunun haberinde, “İsrail’in Gazze’deki bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az sekiz kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.
Evin, şehrin kuzeyindeki Al-Darac ilçesinde bulunduğu ifade edildi.

‘İsrail ordusu insan yardım konvoylarını kullanıyor’

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarında insani yardım taşıyan kamyonları kalkan olarak kullandığını bildirdi.
Bu uygulamanın tehlikeli olduğu uyarısında bulunan örgüt, İsrailli askerlerin geçen Cumartesi günü Nusayrat Mülteci Kampına girmek için insani yardım malzemelerini taşıyan bir kamyonu kullandığını kaydetti. Bu operasyon sonucu yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.
Kızılay, İsrail ordusunun bu uygulamasını “savaş suçu” olarak nitelendirdi ve dünya toplumunu sorumluları adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybının 274 olduğu bildirilmişti.
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