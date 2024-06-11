https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israilin-gazzede-bir-eve-duzenledigi-saldirida-8-filistinli-oldu-1084712617.html
İsrail’in Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü
İsrail’in Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, Gazze şehrinin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:47+0300
2024-06-11T11:47+0300
2024-06-11T11:44+0300
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mülteci kampı
savaş suçu
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Al Jazeera televizyonunun haberinde, “İsrail’in Gazze’deki bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az sekiz kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.Evin, şehrin kuzeyindeki Al-Darac ilçesinde bulunduğu ifade edildi.‘İsrail ordusu insan yardım konvoylarını kullanıyor’Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarında insani yardım taşıyan kamyonları kalkan olarak kullandığını bildirdi.Bu uygulamanın tehlikeli olduğu uyarısında bulunan örgüt, İsrailli askerlerin geçen Cumartesi günü Nusayrat Mülteci Kampına girmek için insani yardım malzemelerini taşıyan bir kamyonu kullandığını kaydetti. Bu operasyon sonucu yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.Kızılay, İsrail ordusunun bu uygulamasını “savaş suçu” olarak nitelendirdi ve dünya toplumunu sorumluları adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybının 274 olduğu bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israilden-lubnanin-dogusuna-hava-saldirisi-1084705934.html
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israil, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, hava saldırısı, filistin, filistin kızılayı, mülteci kampı, savaş suçu
israil, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, hava saldırısı, filistin, filistin kızılayı, mülteci kampı, savaş suçu
İsrail’in Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze şehrinin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti.
Al Jazeera
televizyonunun haberinde, “İsrail’in Gazze’deki bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az sekiz kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı
” ifadesine yer verildi.
Evin, şehrin kuzeyindeki Al-Darac ilçesinde bulunduğu ifade edildi.
‘İsrail ordusu insan yardım konvoylarını kullanıyor’
Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarında insani yardım taşıyan kamyonları kalkan olarak kullandığını bildirdi.
Bu uygulamanın tehlikeli olduğu uyarısında bulunan örgüt, İsrailli askerlerin geçen Cumartesi günü Nusayrat Mülteci Kampına girmek için insani yardım malzemelerini taşıyan bir kamyonu kullandığını kaydetti. Bu operasyon sonucu yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.
Kızılay, İsrail ordusunun bu uygulamasını “savaş suçu” olarak nitelendirdi ve dünya toplumunu sorumluları adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybının 274 olduğu bildirilmişti.