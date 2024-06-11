https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israilin-gazzede-bir-eve-duzenledigi-saldirida-8-filistinli-oldu-1084712617.html

İsrail’in Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T11:47+0300

2024-06-11T11:47+0300

2024-06-11T11:44+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu

gazze

gazze şeridi

hava saldırısı

filistin

filistin kızılayı

mülteci kampı

savaş suçu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083013122_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_1a93d613cfbc056cd3d91fe6cf62e33f.jpg

Al Jazeera televizyonunun haberinde, “İsrail’in Gazze’deki bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az sekiz kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.Evin, şehrin kuzeyindeki Al-Darac ilçesinde bulunduğu ifade edildi.‘İsrail ordusu insan yardım konvoylarını kullanıyor’Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarında insani yardım taşıyan kamyonları kalkan olarak kullandığını bildirdi.Bu uygulamanın tehlikeli olduğu uyarısında bulunan örgüt, İsrailli askerlerin geçen Cumartesi günü Nusayrat Mülteci Kampına girmek için insani yardım malzemelerini taşıyan bir kamyonu kullandığını kaydetti. Bu operasyon sonucu yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.Kızılay, İsrail ordusunun bu uygulamasını “savaş suçu” olarak nitelendirdi ve dünya toplumunu sorumluları adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybının 274 olduğu bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israilden-lubnanin-dogusuna-hava-saldirisi-1084705934.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, hava saldırısı, filistin, filistin kızılayı, mülteci kampı, savaş suçu