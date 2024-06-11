https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/japonyadaki-askeri-helikopter-kazasinda-olu-sayisi-8e-yukseldi-1084708210.html

Japonya’daki askeri helikopter kazasında ölü sayısı 8’e yükseldi

Japonya’daki askeri helikopter kazasında ölü sayısı 8’e yükseldi

Sputnik Türkiye

Japonya’da nisan ayında iki askeri helikopterin çarpışarak okyanusa düşmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybının 8’e yükseldiği bildirildi. Daha önce kayıp... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T10:25+0300

2024-06-11T10:25+0300

2024-06-11T10:25+0300

dünya

can kaybı

japonya

askeri helikopter

helikopter kazası

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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait iki helikopterin askeri tatbikat sırasında çarpışarak okyanusa düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço ağırlaşırken, SDF’den yapılan açıklamada, 20 Nisan’da yaşanan kazadan bu yana kayıp olarak listelenen ve bulunamayan 7 kişinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtilerek kayıpların ölü olarak kabul edildiği duyuruldu.Böylece kazadaki resmi can kaybı sayısı 8’e yükseldi.Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her türlü çabayı göstermemize rağmen kayıpları bulamadığımız için çok üzgünüm” ifadelerini kullanırken, cansız bedenleri ve helikopter enkazını bulmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.Çarpışan 2 helikopter okyanusa düşmüştüÖte yandan, 20 Nisan’da yapılan bir tatbikat sırasında SDF’ye ait SH-60K tipi 2 helikopterle sırasıyla 22.38 ve 23.04'te temasın kesildiği açıklanmış, helikopterlerin çarpışarak Pasifik Okyanusu’na düştüğü tespit edilmişti.Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, 7 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.Bölgede yürütülen yoğun arama çalışmalarına rağmen kayıp 7 mürettebat bulunamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/japonyada-2-askeri-helikopter-dustu-1-olu-7-kayip-1082987344.html

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can kaybı, japonya, askeri helikopter, helikopter kazası