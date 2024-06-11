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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/japonyadaki-askeri-helikopter-kazasinda-olu-sayisi-8e-yukseldi-1084708210.html
Japonya’daki askeri helikopter kazasında ölü sayısı 8’e yükseldi
Japonya’daki askeri helikopter kazasında ölü sayısı 8’e yükseldi
Sputnik Türkiye
Japonya’da nisan ayında iki askeri helikopterin çarpışarak okyanusa düşmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybının 8’e yükseldiği bildirildi. Daha önce kayıp... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T10:25+0300
2024-06-11T10:25+0300
dünya
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askeri helikopter
helikopter kazası
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait iki helikopterin askeri tatbikat sırasında çarpışarak okyanusa düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço ağırlaşırken, SDF’den yapılan açıklamada, 20 Nisan’da yaşanan kazadan bu yana kayıp olarak listelenen ve bulunamayan 7 kişinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtilerek kayıpların ölü olarak kabul edildiği duyuruldu.Böylece kazadaki resmi can kaybı sayısı 8’e yükseldi.Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her türlü çabayı göstermemize rağmen kayıpları bulamadığımız için çok üzgünüm” ifadelerini kullanırken, cansız bedenleri ve helikopter enkazını bulmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.Çarpışan 2 helikopter okyanusa düşmüştüÖte yandan, 20 Nisan’da yapılan bir tatbikat sırasında SDF’ye ait SH-60K tipi 2 helikopterle sırasıyla 22.38 ve 23.04'te temasın kesildiği açıklanmış, helikopterlerin çarpışarak Pasifik Okyanusu’na düştüğü tespit edilmişti.Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, 7 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.Bölgede yürütülen yoğun arama çalışmalarına rağmen kayıp 7 mürettebat bulunamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/japonyada-2-askeri-helikopter-dustu-1-olu-7-kayip-1082987344.html
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can kaybı, japonya, askeri helikopter, helikopter kazası
can kaybı, japonya, askeri helikopter, helikopter kazası

Japonya’daki askeri helikopter kazasında ölü sayısı 8’e yükseldi

10:25 11.06.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSJaponya askeri helikopter
Japonya askeri helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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Japonya’da nisan ayında iki askeri helikopterin çarpışarak okyanusa düşmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybının 8’e yükseldiği bildirildi. Daha önce kayıp olarak kayıtlara geçen 7 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait iki helikopterin askeri tatbikat sırasında çarpışarak okyanusa düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço ağırlaşırken, SDF’den yapılan açıklamada, 20 Nisan’da yaşanan kazadan bu yana kayıp olarak listelenen ve bulunamayan 7 kişinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtilerek kayıpların ölü olarak kabul edildiği duyuruldu.
Böylece kazadaki resmi can kaybı sayısı 8’e yükseldi.
Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her türlü çabayı göstermemize rağmen kayıpları bulamadığımız için çok üzgünüm” ifadelerini kullanırken, cansız bedenleri ve helikopter enkazını bulmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Çarpışan 2 helikopter okyanusa düşmüştü

Öte yandan, 20 Nisan’da yapılan bir tatbikat sırasında SDF’ye ait SH-60K tipi 2 helikopterle sırasıyla 22.38 ve 23.04'te temasın kesildiği açıklanmış, helikopterlerin çarpışarak Pasifik Okyanusu’na düştüğü tespit edilmişti.
Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, 7 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.
Bölgede yürütülen yoğun arama çalışmalarına rağmen kayıp 7 mürettebat bulunamamıştı.
SH-60K askeri helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
DÜNYA
Japonya’da 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp
21 Nisan, 10:40
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