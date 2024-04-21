https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/japonyada-2-askeri-helikopter-dustu-1-olu-7-kayip-1082987344.html

Japonya’da 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp

Japonya’da 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp

Sputnik Türkiye

Japonya’da meydana gelen helikopter kazalarına bir yenisi daha eklendi. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne (MSDF) ait 2 askeri helikopterin Pasifik... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T10:40+0300

2024-04-21T10:40+0300

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japonya savunma bakanlığı

helikopter

helikopter kazası

pasifik okyanusu

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Her biri 4 mürettebatlı 2 askeri helikopter, dün Pasifik Okyanusu’nda yapılan bir tatbikat sırasında düşerken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Açıklamada, SH-60K tipi helikopterler ile sırasıyla yerel saatle 22.38 ve 23.04'te temasın kesildiği ve bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Kazanın ardından kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, SH-60K tipi helikopterlerin yer aldığı tüm eğitimlerin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.Savunma Bakanı Kihara Minoru, bölgede anti-denizaltı tatbikatı sırasında irtibat kesilen helikopterlerin birbirleriyle çarpıştığı ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.Bakan Kihara, SH-60K tip helikopterlerin uçuşlarının askıya alındığını söyledi.Helikopter kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiştiSDF’ye ait UH-60JA tipi bir askeri helikopter geçtiğimiz yıl nisan ayında Japonya’nın Okinawa eyaletindeki Miyako adasının kuzeyinde radardan kaybolmuş, helikopterin denize düştüğü açıklanmıştı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/abd-japonyadaki-kazanin-ardindan-osprey-hava-araclarini-yere-indirme-karari-aldi-1078161623.html

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japonya, japonya savunma bakanlığı, helikopter, helikopter kazası, pasifik okyanusu