https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-65e-kadar-cikti-1084706529.html

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı

Sputnik Türkiye

Kentin bazı bölgelerinde, haftanın ikinci iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıkarken ana arterlerde araçlar güçlükle ilerlediği... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T09:57+0300

2024-06-11T09:57+0300

2024-06-11T09:57+0300

türkiye

istanbul

trafik

yoğunluk

ibb

15 temmuz şehitler köprüsü

fatih sultan mehmet köprüsü

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Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar zaman zaman güçlükle ilerlediği aktarılırken karşı yönde ise Uzunçayır'da başlayan yoğunluk Maltepe, Pendik köprüleri ile Güzelyalı mevkiinde yoğunlaştığı ifade edildi.TEM otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir, Ankara istikametinde ise Çamlıca gişelerden başlayan trafik, yer yer akıcı olsa da Kurtköy kavşağına kadar devam ettiği aktarıldı.D-100 Kozyatağı Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Şile Yolu, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafiğin yoğun seyrettiği vurgulandı.Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Avcılar, Bakırköy-Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu görülürken Edirne istikametinde ise trafik akıcı ilerliyor.Basın Ekspres Yolu ve Hadımköy Yolu her iki yönde sıkışıklık yaşandığı dile getirilirken TEM Avcılar'da başlayan trafik Mahmutbey Kavşağı'na kadar sürerken O-3 Mahmutbey'de Topkapı yönünde de yoğunluk gözlendiği aktarıldı.Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşandığının altı çizilirken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar yükseldiği saptandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/arac-sahipleri-dikkat-trafik-sigortasinda-oranlar-guncellendi-kim-ne-kadar-odeyecek-1084703114.html

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