https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/chpden-turist-rehberleri-ve-seyahat-acentelerine-iliskin-kanun-hakkinda-iptal-basvurusu-1084726192.html

CHP'den turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun hakkında iptal başvurusu

CHP'den turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun hakkında iptal başvurusu

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda yapılan düzenlemelerin iptali için... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T16:39+0300

2024-06-11T16:39+0300

2024-06-11T16:41+0300

politika

chp

anayasa mahkemesi

anayasa mahkemesi (aym)

turist

türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

türkiye seyahat acentaları birliği (tursab)

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CHP, 7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı düzenlemelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Günaydın, kanunun 27 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bazı hükümlere TBMM’deki görüşmeler sırasında itiraz ettiklerini belirtti. Türkiye’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Günaydın, turist rehberliği düzenlemelerinin bu potansiyeli olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.Günaydın ayrıca, madencilikle ilgili yasal düzenleme hakkında da Kurban Bayramı sonrası AYM’ye başvuru yapacaklarını belirtti.Düzenlemede neler vardı?Yasalaşan kanun teklifi, özetle şu düzenlemeleri içeriyor:İptal kararı 6 yıl sonra gelmişti Geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte AYM Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret ettiklerini belirten Günaydın, AYM’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) ilişkin iptal kararı hakkında konuştu. Günaydın, 2018’de çıkarılan KHK’nin iptal kararının altı yıl sonra verildiğini ve bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hukuka aykırı olduğunu gösterdiğini belirtti.Günaydın, AYM’nin daha hızlı çalışmasını beklediklerini ifade ederken, AYM Başkanı Özkaya’nın dikkatle ve özenle çalışmayı sürdürme gayretinde olduklarını belirttiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/cumhurbaskani-erdogan-18-yil-sonra-chp-genel-merkezine-gidiyor--1084726557.html

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chp, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), turist, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), türkiye seyahat acentaları birliği (tursab)