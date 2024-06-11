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CHP'den turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun hakkında iptal başvurusu
CHP'den turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun hakkında iptal başvurusu
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Cumhuriyet Halk Partisi, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda yapılan düzenlemelerin iptali için... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T16:39+0300
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CHP, 7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı düzenlemelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Günaydın, kanunun 27 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bazı hükümlere TBMM’deki görüşmeler sırasında itiraz ettiklerini belirtti. Türkiye’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Günaydın, turist rehberliği düzenlemelerinin bu potansiyeli olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.Günaydın ayrıca, madencilikle ilgili yasal düzenleme hakkında da Kurban Bayramı sonrası AYM’ye başvuru yapacaklarını belirtti.Düzenlemede neler vardı?Yasalaşan kanun teklifi, özetle şu düzenlemeleri içeriyor:İptal kararı 6 yıl sonra gelmişti Geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte AYM Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret ettiklerini belirten Günaydın, AYM’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) ilişkin iptal kararı hakkında konuştu. Günaydın, 2018’de çıkarılan KHK’nin iptal kararının altı yıl sonra verildiğini ve bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hukuka aykırı olduğunu gösterdiğini belirtti.Günaydın, AYM’nin daha hızlı çalışmasını beklediklerini ifade ederken, AYM Başkanı Özkaya’nın dikkatle ve özenle çalışmayı sürdürme gayretinde olduklarını belirttiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/cumhurbaskani-erdogan-18-yil-sonra-chp-genel-merkezine-gidiyor--1084726557.html
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chp, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), turist, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), türkiye seyahat acentaları birliği (tursab)
chp, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), turist, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), türkiye seyahat acentaları birliği (tursab)

CHP'den turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun hakkında iptal başvurusu

16:39 11.06.2024 (güncellendi: 16:41 11.06.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
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© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhuriyet Halk Partisi, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda yapılan düzenlemelerin iptali için anayasa başvurdu.
CHP, 7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı düzenlemelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Günaydın, kanunun 27 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bazı hükümlere TBMM’deki görüşmeler sırasında itiraz ettiklerini belirtti. Türkiye’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Günaydın, turist rehberliği düzenlemelerinin bu potansiyeli olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.
Günaydın ayrıca, madencilikle ilgili yasal düzenleme hakkında da Kurban Bayramı sonrası AYM’ye başvuru yapacaklarını belirtti.

Düzenlemede neler vardı?

Yasalaşan kanun teklifi, özetle şu düzenlemeleri içeriyor:
Turist rehberlerinin genel bilgi düzeyinin sağlıklı ölçülebilmesi ve mesleğin icrası için yeterli seviyede olduklarının belirlenebilmesi amacıyla adayların konusunda uzman kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları gerektiği hususu hükme bağlanacak.
Yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanların mağduriyetini gidermek ve iç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe ilişkin düzenleme yapılacak.
Kültür ve turizm politikaları ile uyumlu biçimde mevcut rehber sayısını artırmak amacıyla Uzakdoğu dillerindeki rehber adaylarını teşvik edici düzenlemeye gidilecek.
Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılacak.
Mesleğin Türkçe olarak icra edilmesi durumunda uygulanacak taban ücretlerin Bakanlıkça belirlenen taban ücretlerin yüzde yetmişinden az olmamak üzere belirlenmesi hükme bağlanacak.
Turist rehberlerinin, turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında ve bu hizmeti alanların bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde 25 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası yaptırımı uygulanması yönünde düzenleme yapılacak.
Seyahat acentelerinin, müşterilerine verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgelerinin bakanlıkça iptal edileceği ve bunların beş yıl süreyle seyahat acenteliği yapamayacağı yönünde düzenleme yapılacak.

İptal kararı 6 yıl sonra gelmişti

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte AYM Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret ettiklerini belirten Günaydın, AYM’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) ilişkin iptal kararı hakkında konuştu. Günaydın, 2018’de çıkarılan KHK’nin iptal kararının altı yıl sonra verildiğini ve bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hukuka aykırı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Günaydın, AYM’nin daha hızlı çalışmasını beklediklerini ifade ederken, AYM Başkanı Özkaya’nın dikkatle ve özenle çalışmayı sürdürme gayretinde olduklarını belirttiğini aktardı.
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