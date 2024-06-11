https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/istanbulda-isidin-finans-yapilanmasina-yonelik-operasyon-3-zanli-tutuklandi-1084700374.html
İstanbul'da IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik operasyon: 3 zanlı tutuklandı
İstanbul'da IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik operasyon: 3 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T00:48+0300
2024-06-11T00:48+0300
2024-06-11T00:56+0300
türkiye
işid
terör örgütü
finans
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084654777_8:0:735:409_1920x0_80_0_0_f277934e4d46e8a7b19fabc1b55a2d71.jpg
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla yeraltı bankacılığı olarak bilinen 'havala' sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi.Ekiplerce 7 ilçede şirket, ikamet ve iş yerlerinden oluşan 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 13 kripto para soğuk cüzdan, 100 gram altın, 130 kilogram gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin avro, 17 bin 907 dolar, 270 Dubai parası, 7 bin 805 Suud riyali, 2 milyon 800 bin Özbek parası ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/bakanliktan-istanbuldaki-huzurevinde-siddet-haberine-iliskin-aciklama-1084698099.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084654777_99:0:644:409_1920x0_80_0_0_990043f8f48c2255e9c19b4c0d5d4bb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işid, terör örgütü, finans, istanbul
işid, terör örgütü, finans, istanbul
İstanbul'da IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik operasyon: 3 zanlı tutuklandı
00:48 11.06.2024 (güncellendi: 00:56 11.06.2024)
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla yeraltı bankacılığı olarak bilinen 'havala' sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi.
Ekiplerce 7 ilçede şirket, ikamet ve iş yerlerinden oluşan 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 13 kripto para soğuk cüzdan, 100 gram altın, 130 kilogram gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin avro, 17 bin 907 dolar, 270 Dubai parası, 7 bin 805 Suud riyali, 2 milyon 800 bin Özbek parası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.