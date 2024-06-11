https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/istanbulda-isidin-finans-yapilanmasina-yonelik-operasyon-3-zanli-tutuklandi-1084700374.html

İstanbul'da IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik operasyon: 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik operasyon: 3 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T00:48+0300

2024-06-11T00:48+0300

2024-06-11T00:56+0300

türkiye

işid

terör örgütü

finans

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084654777_8:0:735:409_1920x0_80_0_0_f277934e4d46e8a7b19fabc1b55a2d71.jpg

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla yeraltı bankacılığı olarak bilinen 'havala' sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi.Ekiplerce 7 ilçede şirket, ikamet ve iş yerlerinden oluşan 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 13 kripto para soğuk cüzdan, 100 gram altın, 130 kilogram gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin avro, 17 bin 907 dolar, 270 Dubai parası, 7 bin 805 Suud riyali, 2 milyon 800 bin Özbek parası ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/bakanliktan-istanbuldaki-huzurevinde-siddet-haberine-iliskin-aciklama-1084698099.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işid, terör örgütü, finans, istanbul