https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/bakanliktan-istanbuldaki-huzurevinde-siddet-haberine-iliskin-aciklama-1084698099.html
Bakanlıktan 'İstanbul'daki huzurevinde şiddet' haberine ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'İstanbul'daki huzurevinde şiddet' haberine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, İstanbul'daki özel bir huzurevinde yaşlılara şiddet uygulandığı haberine ilişkin kuruluş hakkında gerekli süreç... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T20:38+0300
2024-06-10T20:38+0300
2024-06-10T20:47+0300
türkiye
huzurevi
şiddet
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083163778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fb7c0d9160bb576f84605fc9bb6606aa.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin, yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.Söz konusu olayın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/turk-hava-yollarina-ihracat-sampiyonu-odulu-1084697387.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083163778_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3187ca501d4d5949a82d199de42a7796.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
huzurevi, şiddet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
huzurevi, şiddet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakanlıktan 'İstanbul'daki huzurevinde şiddet' haberine ilişkin açıklama
20:38 10.06.2024 (güncellendi: 20:47 10.06.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, İstanbul'daki özel bir huzurevinde yaşlılara şiddet uygulandığı haberine ilişkin kuruluş hakkında gerekli süreç işletileceğini açıkladı. Tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olunacağı bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin, yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
Söz konusu olayın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."