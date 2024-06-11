https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israilden-lubnanin-dogusuna-hava-saldirisi-1084705934.html

İsrail’den Lübnan’ın doğusuna hava saldırısı

İsrail’den Lübnan’ın doğusuna hava saldırısı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırındaki Hermel bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T09:39+0300

2024-06-11T09:39+0300

2024-06-11T09:39+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu (idf)

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

lübnan

hizbullah

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Görgü tanıkları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, İsrail sınırına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alan Hermel bölgesindeki Hoş es-Seyyid Ali beldesine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.Saldırıda hedef alınan yerlerle ilgili bilgi vermeyen görgü tanıkları, Suriye hava savunmasının Lübnan hava sahasındaki İsrail uçaklarına füze ateşlediğine dikkati çekti.Görgü tanıkları, Suriye hava savunmasının attığı füzenin Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar iline bağlı Funeydik bölgesine düştüğünü ve inşaatı devam eden bir evde hasara neden olduğunu aktardı.El-Cedid televizyon kanalının haberinde ise Hermel'de düzenlenen saldırıda bir kamyonun hedef alındığı ve 2 kişinin öldüğü belirtildi.İsrail ordusu, Gazze'de 4 askerinin daha öldüğünü duyurduAynı zamanda Gazze saldırılarını da sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin daha öldüğünü, 5'inin de ağır yaralandığını duyurdu.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 298'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 650'ye yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/israil-gazzedeki-saldirilari-sonlandirmayi-kabul-ettigine-iliskin-haberi-yalanladi-1084700202.html

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gazze

gazze şeridi

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israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah, ortadoğu