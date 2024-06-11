https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/iki-fransiz-baykonura-girmeye-calisti-biri-susuzluktan-oldu-1084715977.html

İki Fransız, Baykonur’a girmeye çalıştı: Biri susuzluktan öldü

İki Fransız, Baykonur’a girmeye çalıştı: Biri susuzluktan öldü

Sputnik Türkiye

Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne iki Fransa vatandaşının girmeye çalıştığı bildirildi. Aralarından birinin susuzluktan yaşamını yitirdiği belirtildi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T12:49+0300

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dünya

kazakistan

baykonur uzay üssü

yabancı turist

fransa

buran uzay mekiği

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Baykonur Uzay Üssü’nden bir kaynak, Sputnik’e yapılan açıklamada, “Önceki gün iki Fransa vatandaşı uzay üssü arazisine girmeye çalıştı. Onlar klasik yolu seçti. Otoyola çıktılar ve bozkırdaki yüksek binalara yöneldiler. Yolda biri kendini kötü hissetti” ifadesine yer verildi.Arkadaşına yardım edemeyen ikinci Fransızın yine otoyola doğru koşmaya başladığını anlatan kaynak, “Otoyola varana kadar, bir arabayı durdurana kadar, durumu anlatıp yardımı çağırana kadar ilki susuzluktan yaşamını yitirdi” diye ekledi.Güvenlik güçlerinden Rus medyasına yapılan açıklamada, turistlerin üsse girmeye çalışmadığı, sadece bozkırdaki binaların fotoğraflarını çektiği bildirildi.Baykonur Uzay Üssü uzun zamandır macera arayanların ilgisini çekiyor. 2022’de, İngiltere vatandaşı Benjamin Rich ve Belarus vatandaşı Alina Zelupa, üsteki Buran uzay mekiğinin ikinci uçuş kopyasının bulunduğu 112 numaralı fırlatma alanına girmeye çalıştıkları sırada yakalanmışlardı.Baykonur Hava Üssü’nde Haziran ayında hava sıcaklığı 33 dereye varıyor.

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kazakistan, baykonur uzay üssü, yabancı turist, fransa, buran uzay mekiği