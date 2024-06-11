https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fidan-turkiye-rusya-arasindaki-iliskiler-gercekten-fevkalade-iyi-gidiyor-1084740861.html

Putin ile görüşen Bakan Fidan: Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor

Putin ile görüşen Bakan Fidan: Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor

Sputnik Türkiye

Moskova'da Rusya lideri Putin ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşme sırasında "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T22:11+0300

2024-06-11T22:11+0300

2024-06-11T22:23+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabulü sırasında, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var." dedi.Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, kabul sırasında Putin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.Fidan, "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız. Suriye konusunda iki lider olarak ortaya koyduğunuz istikrar politikasını devam ettirme konusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.Moskova'da temasları esnasında da bu konuları görüşme imkanı bulduğunu aktaran Fidan, Putin'le görüşmesi sırasında gündeme getirmek istediği birkaç konu olduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/rusya-devlet-baskani-putin-disisleri-bakani-fidan-ile-gorustu-1084738332.html

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