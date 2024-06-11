https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fethiyede-dalgiclar-su-altinda-ali-koc-ve-mourinho-fotografiyla-poz-verdi-1084726673.html

Fethiye'de dalgıçlar su altında Ali Koç ve Jose Mourinho fotoğrafıyla poz verdi

Fethiye'de dalgıçlar su altında Ali Koç ve Jose Mourinho fotoğrafıyla poz verdi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesinin ardından, Fethiye'de 3 dalgıç su altında Ali Koç ve Mourinho fotoğrafıyla poz verdi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

dalgıç

fethiye

muğla

fenerbahçe

ali koç

jose mourinho

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Fethiye'de dalış yapan 3 dalgıç deniz dibinde Ali Koç ve yeni Teknik Direktör Jose Mourinho'nun fotoğraflarını açarak destek gösterisinde bulundu.Ali Koç'un yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilmesi ve Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesini kutlamak amacıyla, su altında destek veren dalgıçlar, Fenerbahçe’nin bu sezon başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

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