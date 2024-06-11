https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fethiyede-dalgiclar-su-altinda-ali-koc-ve-mourinho-fotografiyla-poz-verdi-1084726673.html
Fethiye'de dalgıçlar su altında Ali Koç ve Jose Mourinho fotoğrafıyla poz verdi
Fethiye'de dalgıçlar su altında Ali Koç ve Jose Mourinho fotoğrafıyla poz verdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesinin ardından, Fethiye'de 3 dalgıç su altında Ali Koç ve Mourinho fotoğrafıyla poz verdi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T16:03+0300
2024-06-11T16:03+0300
2024-06-11T16:03+0300
yaşam
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muğla
fenerbahçe
ali koç
jose mourinho
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Fethiye'de dalış yapan 3 dalgıç deniz dibinde Ali Koç ve yeni Teknik Direktör Jose Mourinho'nun fotoğraflarını açarak destek gösterisinde bulundu.Ali Koç'un yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilmesi ve Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesini kutlamak amacıyla, su altında destek veren dalgıçlar, Fenerbahçe’nin bu sezon başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/celtics-macini-izlemeye-giden-arda-turandan-esprili-paylasim-tvye-ciktim-1084707413.html
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dalgıç, fethiye, muğla, fenerbahçe, ali koç, jose mourinho
dalgıç, fethiye, muğla, fenerbahçe, ali koç, jose mourinho
Fethiye'de dalgıçlar su altında Ali Koç ve Jose Mourinho fotoğrafıyla poz verdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesinin ardından, Fethiye'de 3 dalgıç su altında Ali Koç ve Mourinho fotoğrafıyla poz verdi.
Fethiye'de dalış yapan 3 dalgıç deniz dibinde Ali Koç ve yeni Teknik Direktör Jose Mourinho'nun fotoğraflarını açarak destek gösterisinde bulundu.
Ali Koç'un yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilmesi ve Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesini kutlamak amacıyla, su altında destek veren dalgıçlar, Fenerbahçe’nin bu sezon başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.