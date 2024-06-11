https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/celtics-macini-izlemeye-giden-arda-turandan-esprili-paylasim-tvye-ciktim-1084707413.html

Boston Celtics maçını izlemeye giden Arda Turan’dan esprili paylaşım: 'TV'ye çıktım'

Boston Celtics maçını izlemeye giden Arda Turan’dan esprili paylaşım: 'TV'ye çıktım'

Sputnik Türkiye

NBA'da Boston Celtics'in Dallas Mavericsk'i 105-98 yendiği maçın izleyicileri arasında yer alan Arda Turan sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T10:22+0300

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yaşam

arda turan

boston celtics

espri

abd

basketbol

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NBA final serisinde durumu 2-0 yapan Boston Celtics maçında izleyiciler arasında Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan da yer aldı. Arda Turan kişisel sosyal medya hesabından Boston Celtics yıldızının yer aldığı fotoğrafta kendisini işaretleyerek 'TV'ye çıktım' diye paylaştı.

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arda turan, boston celtics, espri, abd, basketbol