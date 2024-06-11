https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/celtics-macini-izlemeye-giden-arda-turandan-esprili-paylasim-tvye-ciktim-1084707413.html
Boston Celtics maçını izlemeye giden Arda Turan’dan esprili paylaşım: 'TV'ye çıktım'
Boston Celtics maçını izlemeye giden Arda Turan’dan esprili paylaşım: 'TV'ye çıktım'
Sputnik Türkiye
NBA'da Boston Celtics'in Dallas Mavericsk'i 105-98 yendiği maçın izleyicileri arasında yer alan Arda Turan sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T10:22+0300
2024-06-11T10:22+0300
2024-06-11T10:22+0300
yaşam
arda turan
boston celtics
espri
abd
basketbol
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NBA final serisinde durumu 2-0 yapan Boston Celtics maçında izleyiciler arasında Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan da yer aldı. Arda Turan kişisel sosyal medya hesabından Boston Celtics yıldızının yer aldığı fotoğrafta kendisini işaretleyerek 'TV'ye çıktım' diye paylaştı.
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arda turan, boston celtics, espri, abd, basketbol
arda turan, boston celtics, espri, abd, basketbol
Boston Celtics maçını izlemeye giden Arda Turan’dan esprili paylaşım: 'TV'ye çıktım'
NBA'da Boston Celtics'in Dallas Mavericsk'i 105-98 yendiği maçın izleyicileri arasında yer alan Arda Turan sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
NBA final serisinde durumu 2-0 yapan Boston Celtics maçında izleyiciler arasında Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan da yer aldı.
Arda Turan kişisel sosyal medya hesabından Boston Celtics yıldızının yer aldığı fotoğrafta kendisini işaretleyerek 'TV'ye çıktım' diye paylaştı.