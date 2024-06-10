https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/adana-demirspor-galatasaraydan-ozur-diledi-unutmusuz-1084676962.html
Adana Demirspor, Galatasaray'dan özür diledi: 'Unutmuşuz'
Adana Demirspor, Galatasaray'dan özür diledi: 'Unutmuşuz'
Sputnik Türkiye
Adana Demirspor, Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ardından tebrik paylaşımı yapılmaması nedeniyle bir özür açıklaması yayınladı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T11:11+0300
2024-06-10T11:11+0300
2024-06-10T11:11+0300
adana demirspor
galatasaray
galatasaray sk
spor
özür
özür dilemek
resmi özür
unutkanlık
olağan genel kurul
olağan seçimli genel kurul
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Mavi Şimşekler, Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'na ilişkin tebrik paylaşımı yapmayı unuttukları için özür diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın, 2023-2024 futbol sezonunun son maçlarına denk gelmesi nedeniyle tebrik paylaşımı yapılması atlanmıştır. Bundan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu’ndan özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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adana demirspor, galatasaray, galatasaray sk, özür, özür dilemek, resmi özür, unutkanlık, olağan genel kurul, olağan seçimli genel kurul, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), dursun özbek
adana demirspor, galatasaray, galatasaray sk, özür, özür dilemek, resmi özür, unutkanlık, olağan genel kurul, olağan seçimli genel kurul, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), dursun özbek
Adana Demirspor, Galatasaray'dan özür diledi: 'Unutmuşuz'
Adana Demirspor, Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ardından tebrik paylaşımı yapılmaması nedeniyle bir özür açıklaması yayınladı.
Mavi Şimşekler, Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'na ilişkin tebrik paylaşımı yapmayı unuttukları için özür diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın, 2023-2024 futbol sezonunun son maçlarına denk gelmesi nedeniyle tebrik paylaşımı yapılması atlanmıştır. Bundan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu’ndan özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.