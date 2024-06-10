https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/adana-demirspor-galatasaraydan-ozur-diledi-unutmusuz-1084676962.html

Adana Demirspor, Galatasaray'dan özür diledi: 'Unutmuşuz'

Adana Demirspor, Galatasaray'dan özür diledi: 'Unutmuşuz'

Sputnik Türkiye

Adana Demirspor, Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ardından tebrik paylaşımı yapılmaması nedeniyle bir özür açıklaması yayınladı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

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adana demirspor

galatasaray

galatasaray sk

spor

özür

özür dilemek

resmi özür

unutkanlık

olağan genel kurul

olağan seçimli genel kurul

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Mavi Şimşekler, Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'na ilişkin tebrik paylaşımı yapmayı unuttukları için özür diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın, 2023-2024 futbol sezonunun son maçlarına denk gelmesi nedeniyle tebrik paylaşımı yapılması atlanmıştır. Bundan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu’ndan özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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