https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/hakan-fidanin-da-katildigi-brics-toplantilari-rusyada-basladi-lavrovdan-odeme-platformu-mesaji-1084683158.html

Hakan Fidan'ın da katıldığı BRICS toplantıları Rusya'da başladı: Lavrov'dan ödeme platformu mesajı

Hakan Fidan'ın da katıldığı BRICS toplantıları Rusya'da başladı: Lavrov'dan ödeme platformu mesajı

Sputnik Türkiye

Rusya ve Çin öncülüğünde dedolarizasyon politikası izleyen BRICS grubu ülkeleri, ulusal para birimlerinin geçerli olduğu bir platform oluşturmak için... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T13:27+0300

2024-06-10T13:27+0300

2024-06-10T13:27+0300

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nijniy novgorod

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS ülkelerinin ticari faaliyetlerde ulusal para birimlerini kullanabilecekleri bir platform geliştirmek için aktif çalışma yürüttüğünü söyledi.Dönem başkanı Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Nijniy Novgorod'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS toplantılarına katılıp mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak.Geçen ay helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan anısına saygı duruşuyla başlayan toplantıda konuşan Lavrov, "Geçen yıl Johannesburg'daki zirvede alınan kararların, özellikle uluslararası para ve finans sisteminin iyileştirilmesi, karşılıklı ticarette ulusal para birimleriyle uzlaşma için bir platform geliştirilmesi yönündeki kararların uygulanması konusunda aktif çalışmalar yürütülüyor" dedi.Lavrov, Johannesburg'daki zirvede liderlerin verdikleri talimatlar doğrultusunda, BRICS grubunun partner ülkelerinin yer aldığı kategorilerin oluşturulmasıyla ilgili modeller üzerinde mutabakat sağlamaya özel önem verdiklerini belirtti.Nijniy Novgorod'daki toplantıların gündeminin geniş kapsamlı olduğunu da anlatan Lavrov, gelecekteki dünya düzenini, adil temellerin oluşumunu doğrudan etkileyecek konuları masaya yatıracaklarının altını çizdi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılıyorNijniy Novgorod şehrindeki BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın sona erecek.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yapılacak BRICS+ Oturumu'na katılacak ve diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.Hakan Fidan, Çin'de yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini açıklamıştı.Fidan, AB ile Gümrük Birliği'ne sahip Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini kaydederek, gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti.Rusya, toplantılara yaklaşık 25 ülkeden temsilcilerin katılmasını bekliyor.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hakan-fidan-turkiyenin-bricse-uye-olmak-istedigini-soylemisti-zaharovadan-yanit-geldi-1084579732.html

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