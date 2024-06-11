https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/devlet-bahcelinin-bugunku-grup-toplantisinda-taktigi-yuzuk-ve-anlami-dikkat-cekti-1084724093.html
Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti
Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti. Bahçeli'nin... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T14:37+0300
2024-06-11T14:37+0300
2024-06-11T14:41+0300
türkiye
devlet bahçeli
yüzük
allah
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084723934_0:133:1872:1186_1920x0_80_0_0_8f48173a43cb242453e5839f93c90601.png
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında taktığı yüzük merak uyandırdı. MHP liderinin taktığı yüzük üzerinde 'Allah Bana Yeter' yazısının yer aldığı görüldü. Bahçeli'nin bugün taktığı rozette ise bu ifadenin Göktürkçe yazıldığı görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/memleket-partisinden-mekanin-sahibi-geri-geldi-diyen-sinan-ogana-soganli-yanit--1084715383.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084723934_57:0:1726:1252_1920x0_80_0_0_f9f2df2b8bce52b2d44c5596bb429bda.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
devlet bahçeli, yüzük, allah, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, yüzük, allah, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti
14:37 11.06.2024 (güncellendi: 14:41 11.06.2024)
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti. Bahçeli'nin üzerinde 'Allah Bana Yeter' yazan yüzük taktığı görüldü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında taktığı yüzük merak uyandırdı.
MHP liderinin taktığı yüzük üzerinde 'Allah Bana Yeter' yazısının yer aldığı görüldü.
Bahçeli'nin bugün taktığı rozette ise bu ifadenin Göktürkçe yazıldığı görüntülendi.