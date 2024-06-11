https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/devlet-bahcelinin-bugunku-grup-toplantisinda-taktigi-yuzuk-ve-anlami-dikkat-cekti-1084724093.html

Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti

Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti. Bahçeli'nin... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T14:37+0300

2024-06-11T14:37+0300

2024-06-11T14:41+0300

türkiye

devlet bahçeli

yüzük

allah

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında taktığı yüzük merak uyandırdı. MHP liderinin taktığı yüzük üzerinde 'Allah Bana Yeter' yazısının yer aldığı görüldü. Bahçeli'nin bugün taktığı rozette ise bu ifadenin Göktürkçe yazıldığı görüntülendi.

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devlet bahçeli, yüzük, allah, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)