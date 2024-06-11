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Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti
Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti. Bahçeli'nin... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T14:37+0300
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yüzük
allah
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında taktığı yüzük merak uyandırdı. MHP liderinin taktığı yüzük üzerinde 'Allah Bana Yeter' yazısının yer aldığı görüldü. Bahçeli'nin bugün taktığı rozette ise bu ifadenin Göktürkçe yazıldığı görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/memleket-partisinden-mekanin-sahibi-geri-geldi-diyen-sinan-ogana-soganli-yanit--1084715383.html
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devlet bahçeli, yüzük, allah, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, yüzük, allah, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti

14:37 11.06.2024 (güncellendi: 14:41 11.06.2024)
bahçeli yüzük
bahçeli yüzük - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında taktığı yüzük ve anlamı dikkat çekti. Bahçeli'nin üzerinde 'Allah Bana Yeter' yazan yüzük taktığı görüldü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında taktığı yüzük merak uyandırdı.
MHP liderinin taktığı yüzük üzerinde 'Allah Bana Yeter' yazısının yer aldığı görüldü.
Bahçeli'nin bugün taktığı rozette ise bu ifadenin Göktürkçe yazıldığı görüntülendi.
Bahçeli yüzük ve rozeti
Bahçeli yüzük ve rozeti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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