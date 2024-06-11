https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusen-ayse-atesten-ilk-aciklama-1084740334.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Beni ve... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T21:21+0300
2024-06-11T21:21+0300
2024-06-11T21:25+0300
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ayşe ateş
sinan ateş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.Bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk" diye konuştu.'Deyim yerindeyse dertleştik aslında'Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti" açıklamasında bulundu.Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adeletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskanimiz-su-anda-ayse-atesi-kabul-ediyor-1084734685.html
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recep tayyip erdoğan, ayşe ateş, sinan ateş, yılmaz tunç
recep tayyip erdoğan, ayşe ateş, sinan ateş, yılmaz tunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten ilk açıklama
21:21 11.06.2024 (güncellendi: 21:25 11.06.2024)
Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk" diye konuştu.
'Deyim yerindeyse dertleştik aslında'
Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti" açıklamasında bulundu.
Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adeletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi" dedi.