https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskanimiz-su-anda-ayse-atesi-kabul-ediyor-1084734685.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız şu anda Ayşe Ateş'i kabul ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız şu anda Ayşe Ateş'i kabul ediyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T19:17+0300

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türkiye

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ayşe ateş

sinan ateş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Beştepe'de görüştü.Görüşmenin başladığını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Cumhurbaşkanımız şu anda Ayşe Ateş'i kabul ediyor" ifadeleriye duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ayse-ates-fatih-erbakan-ile-gorusecek-suat-kilic-gorusme-tarihini-acikladi-1084732206.html

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