https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskanimiz-su-anda-ayse-atesi-kabul-ediyor-1084734685.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız şu anda Ayşe Ateş'i kabul ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız şu anda Ayşe Ateş'i kabul ediyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T19:17+0300
2024-06-11T19:17+0300
2024-06-11T19:19+0300
türkiye
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ülkücü
ülkücülük
ülkücü hareket
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ayşe ateş
sinan ateş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Beştepe'de görüştü.Görüşmenin başladığını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Cumhurbaşkanımız şu anda Ayşe Ateş'i kabul ediyor" ifadeleriye duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ayse-ates-fatih-erbakan-ile-gorusecek-suat-kilic-gorusme-tarihini-acikladi-1084732206.html
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recep tayyip erdoğan, ülkücü, ülkücülük, ülkücü hareket, ülkücü, ayşe ateş, sinan ateş
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız şu anda Ayşe Ateş'i kabul ediyor
19:17 11.06.2024 (güncellendi: 19:19 11.06.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Beştepe'de görüştü.
Görüşmenin başladığını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Cumhurbaşkanımız şu anda Ayşe Ateş'i kabul ediyor" ifadeleriye duyurdu.