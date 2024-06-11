https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/cumhurbaskani-erdogan-18-yil-sonra-chp-genel-merkezine-gidiyor--1084726557.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki Genel Merkezi'nde Özel'i ziyaret ediyor. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T15:54+0300
2024-06-11T15:54+0300
2024-06-11T16:47+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
özgür özel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşecek. Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezinde kabul etmişti.Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldıÖte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/mhp-lideri-bahceli-cumhurbaskanimiz-herkesle-konusabilir-bizim-acimizdan-bir-sikinti-yok-1084708517.html
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recep tayyip erdoğan, chp, özgür özel
recep tayyip erdoğan, chp, özgür özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde
15:54 11.06.2024 (güncellendi: 16:47 11.06.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki Genel Merkezi'nde Özel'i ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşecek. Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezinde kabul etmişti.
Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı
Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.