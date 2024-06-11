https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/cumhurbaskani-erdogan-18-yil-sonra-chp-genel-merkezine-gidiyor--1084726557.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki Genel Merkezi'nde Özel'i ziyaret ediyor. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T15:54+0300

2024-06-11T15:54+0300

2024-06-11T16:47+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

özgür özel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşecek. Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezinde kabul etmişti.Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldıÖte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/mhp-lideri-bahceli-cumhurbaskanimiz-herkesle-konusabilir-bizim-acimizdan-bir-sikinti-yok-1084708517.html

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recep tayyip erdoğan, chp, özgür özel