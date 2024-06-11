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Bu ikinci defa: Olimpos'taki ünlü ağaç evler tamamen yandı
Bu ikinci defa: Olimpos'taki ünlü ağaç evler tamamen yandı
Sputnik Türkiye
Olimpos'taki ünlü ağaç evlerin tamamının yandığı aktarıldı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:22+0300
2024-06-11T11:38+0300
türkiye
turizm
antalya
ağaç
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Antalya'da ağaç ev turizmini Türkiye'ye tanıtan Kadir'in Ağaç Evleri'nde saat 3 sıralarında yangın çıktığı belirtildi. Barakalarıyla bilinen tesislerde birçok ağaç olması nedeniyle yangının hızlı yayıldığı belirtilirken, yangının 4 saat sonra ancak söndürebildiği aktarıldı. Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi.
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turizm, antalya, ağaç, itfaiye

Bu ikinci defa: Olimpos'taki ünlü ağaç evler tamamen yandı

11:22 11.06.2024 (güncellendi: 11:38 11.06.2024)
Ağaç ev olimpos
Ağaç ev olimpos - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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Olimpos'taki ünlü ağaç evlerin tamamının yandığı aktarıldı.
Antalya'da ağaç ev turizmini Türkiye'ye tanıtan Kadir'in Ağaç Evleri'nde saat 3 sıralarında yangın çıktığı belirtildi. Barakalarıyla bilinen tesislerde birçok ağaç olması nedeniyle yangının hızlı yayıldığı belirtilirken, yangının 4 saat sonra ancak söndürebildiği aktarıldı.
Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi.
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
MULTİMEDYA
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
5 Haziran , 20:57
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