https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/bu-ikinci-defa-olimpostaki-unlu-agac-evler-tamamen-yandi-1084711397.html

Bu ikinci defa: Olimpos'taki ünlü ağaç evler tamamen yandı

Bu ikinci defa: Olimpos'taki ünlü ağaç evler tamamen yandı

Sputnik Türkiye

Olimpos'taki ünlü ağaç evlerin tamamının yandığı aktarıldı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T11:22+0300

2024-06-11T11:22+0300

2024-06-11T11:38+0300

türkiye

turizm

antalya

ağaç

itfaiye

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Antalya'da ağaç ev turizmini Türkiye'ye tanıtan Kadir'in Ağaç Evleri'nde saat 3 sıralarında yangın çıktığı belirtildi. Barakalarıyla bilinen tesislerde birçok ağaç olması nedeniyle yangının hızlı yayıldığı belirtilirken, yangının 4 saat sonra ancak söndürebildiği aktarıldı. Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/1084543353.html

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turizm, antalya, ağaç, itfaiye