https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/bu-ikinci-defa-olimpostaki-unlu-agac-evler-tamamen-yandi-1084711397.html
Bu ikinci defa: Olimpos'taki ünlü ağaç evler tamamen yandı
Bu ikinci defa: Olimpos'taki ünlü ağaç evler tamamen yandı
Sputnik Türkiye
Olimpos'taki ünlü ağaç evlerin tamamının yandığı aktarıldı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T11:22+0300
2024-06-11T11:22+0300
2024-06-11T11:38+0300
türkiye
turizm
antalya
ağaç
itfaiye
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Antalya'da ağaç ev turizmini Türkiye'ye tanıtan Kadir'in Ağaç Evleri'nde saat 3 sıralarında yangın çıktığı belirtildi. Barakalarıyla bilinen tesislerde birçok ağaç olması nedeniyle yangının hızlı yayıldığı belirtilirken, yangının 4 saat sonra ancak söndürebildiği aktarıldı. Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/1084543353.html
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turizm, antalya, ağaç, itfaiye
turizm, antalya, ağaç, itfaiye
Bu ikinci defa: Olimpos'taki ünlü ağaç evler tamamen yandı
11:22 11.06.2024 (güncellendi: 11:38 11.06.2024)
Olimpos'taki ünlü ağaç evlerin tamamının yandığı aktarıldı.
Antalya'da ağaç ev turizmini Türkiye'ye tanıtan Kadir'in Ağaç Evleri'nde saat 3 sıralarında yangın çıktığı belirtildi. Barakalarıyla bilinen tesislerde birçok ağaç olması nedeniyle yangının hızlı yayıldığı belirtilirken, yangının 4 saat sonra ancak söndürebildiği aktarıldı.
Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi.