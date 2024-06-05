Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

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Kırşehir'den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise, “Kırşehir'den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz.Antalyaçok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor sohbet ediyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz” diye konuştu.