Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

İklim değişikliğinin de etkisiyle yumuşak bir Kış mevsiminin geçtiği Antalya'da termometre 46 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 9 olarak ölçüldü.
İklim değişikliğinin de etkisiyle yumuşak bir Kış mevsiminin geçtiği Antalya'da termometre 46 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 9 olarak ölçüldü.
Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 46 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.
Hava sıcaklığının 46 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.
Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.
Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.
Şehir sakinleri ve turistler sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti.
Şehir sakinleri ve turistler sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti.
Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini açıkladı. Yılmaz, “Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece” dedi.
Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini açıkladı. Yılmaz, “Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece” dedi.
Kırşehir'den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise, “Kırşehir'den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz.Antalyaçok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor sohbet ediyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz” diye konuştu.
Kırşehir'den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise, “Kırşehir'den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz.Antalyaçok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor sohbet ediyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.
Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.