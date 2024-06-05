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Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
Sputnik Türkiye
Turizm kenti Antalya'da 2 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bugün etkisini daha da fazla gösterdi. Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, aşırı... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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фото, turizm, antalya, sahil, sahil, fotoğraf
фото, turizm, antalya, sahil, sahil, fotoğraf

Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

20:57 05.06.2024 (güncellendi: 20:58 05.06.2024)
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Turizm kenti Antalya'da 2 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bugün etkisini daha da fazla gösterdi. Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan dolayı sahiller boşaldı.
© AA / Fatih Hepokur

İklim değişikliğinin de etkisiyle yumuşak bir Kış mevsiminin geçtiği Antalya'da termometre 46 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 9 olarak ölçüldü.

İklim değişikliğinin de etkisiyle yumuşak bir Kış mevsiminin geçtiği Antalya&#x27;da termometre 46 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 9 olarak ölçüldü. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Fatih Hepokur

İklim değişikliğinin de etkisiyle yumuşak bir Kış mevsiminin geçtiği Antalya'da termometre 46 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 9 olarak ölçüldü.

© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya&#x27;da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi. - Sputnik Türkiye
2/8
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi.

© AA / Fatih Hepokur

Hava sıcaklığının 46 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Hava sıcaklığının 46 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Fatih Hepokur

Hava sıcaklığının 46 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü. - Sputnik Türkiye
4/8
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Şehir sakinleri ve turistler sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti.

Şehir sakinleri ve turistler sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti. - Sputnik Türkiye
5/8
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Şehir sakinleri ve turistler sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti.

© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini açıkladı. Yılmaz, “Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece” dedi.

Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili&#x27;ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini açıkladı. Yılmaz, “Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece” dedi. - Sputnik Türkiye
6/8
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini açıkladı. Yılmaz, “Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece” dedi.

© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Kırşehir'den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise, “Kırşehir'den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz.Antalyaçok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor sohbet ediyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz” diye konuştu.

Kırşehir&#x27;den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise, “Kırşehir&#x27;den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz.Antalyaçok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor sohbet ediyoruz. Antalya&#x27;yı çok seviyoruz” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
7/8
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Kırşehir'den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise, “Kırşehir'den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz.Antalyaçok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor sohbet ediyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz” diye konuştu.

© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti. - Sputnik Türkiye
8/8
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

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