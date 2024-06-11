https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/beyaz-saray-ruslarin-abd-nukleer-tesislerine-girmelerinin-yasaklanmasi-fikrine-karsi-1084741244.html
‘Beyaz Saray, Rusların ABD nükleer tesislerine girmelerinin yasaklanması fikrine karşı’
‘Beyaz Saray, Rusların ABD nükleer tesislerine girmelerinin yasaklanması fikrine karşı’
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Rusya Federasyonu ve Çin vatandaşlarının ABD nükleer tesislerine girmelerinin yasaklanmasını öngören savunma bütçesi taslağına destek vermediği... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T22:19+0300
2024-06-11T22:19+0300
2024-06-11T22:19+0300
dünya
beyaz saray
kongre bütçe ofisi
abd
rusya
çin
nükleer tesis
ulusal güvenlik
pentagon
taslak
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Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi tarafından yayınlanan belgeye göre, ABD yönetimi, Kongre'nin 2025 savunma bütçesi taslağına dahil ettiği, Rusya Federasyonu ve Çin vatandaşlarının nükleer tesisleri ve laboratuvarları ziyaret etmesini yasaklamayı öngören değişikliğe karşı çıktı.Belgede “Yönetim, Çin ve Rus vatandaşlarının ulusal güvenlik laboratuvarlarını veya nükleer silah üretim tesislerini ziyaret etmesinin yasaklanmasını öngören 3111. maddeye karşı çıkıyor” denildi.Bu tür yasakların biyolojik, kimyasal ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanında Çinli ve Rus uzmanlarla etkileşim kurma imkanını önemli ölçüde sınırlayacağına vurgu yapılan belgede, “Laboratuvarlar ve nükleer silah üretim tesislerinde uygulanan mevcut ziyaretçi tarama süreci, ziyaretçilerden gelen tehditleri kontrol ve gizli bilgileri koruma ihtiyacı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır” ifadelerine yer verildi.Yönetimin ayrıca, ulusal güvenlik alanında araştırma projeleri yürüten araştırmacılara gereksiz kısıtlamalar getirilmesini öngören savunma bütçesinin diğer bazı maddelerine de karşı çıktığı belirtilerek, bu tür kısıtlamaların Pentagon'un rakiplerine karşı teknolojik üstünlüğü sürdürmeye yönelik ‘kritik önemdeki’ yabancı uzmanları çekme kabiliyetine zarar vereceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/beyaz-saray-ukraynaya-asker-danisman-ve-askeri-uzman-gondermeyecegiz-1084517946.html
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beyaz saray, kongre bütçe ofisi, abd, rusya, çin, nükleer tesis, ulusal güvenlik, pentagon, taslak
beyaz saray, kongre bütçe ofisi, abd, rusya, çin, nükleer tesis, ulusal güvenlik, pentagon, taslak
‘Beyaz Saray, Rusların ABD nükleer tesislerine girmelerinin yasaklanması fikrine karşı’
Beyaz Saray, Rusya Federasyonu ve Çin vatandaşlarının ABD nükleer tesislerine girmelerinin yasaklanmasını öngören savunma bütçesi taslağına destek vermediği belirtildi.
Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi tarafından yayınlanan belgeye göre, ABD yönetimi, Kongre'nin 2025 savunma bütçesi taslağına dahil ettiği, Rusya Federasyonu ve Çin vatandaşlarının nükleer tesisleri ve laboratuvarları ziyaret etmesini yasaklamayı öngören değişikliğe karşı çıktı.
Belgede “Yönetim, Çin ve Rus vatandaşlarının ulusal güvenlik laboratuvarlarını veya nükleer silah üretim tesislerini ziyaret etmesinin yasaklanmasını öngören 3111. maddeye karşı çıkıyor” denildi.
Bu tür yasakların biyolojik, kimyasal ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanında Çinli ve Rus uzmanlarla etkileşim kurma imkanını önemli ölçüde sınırlayacağına vurgu yapılan belgede, “Laboratuvarlar ve nükleer silah üretim tesislerinde uygulanan mevcut ziyaretçi tarama süreci, ziyaretçilerden gelen tehditleri kontrol ve gizli bilgileri koruma ihtiyacı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Yönetimin ayrıca, ulusal güvenlik alanında araştırma projeleri yürüten araştırmacılara gereksiz kısıtlamalar getirilmesini öngören savunma bütçesinin diğer bazı maddelerine de karşı çıktığı belirtilerek, bu tür kısıtlamaların Pentagon'un rakiplerine karşı teknolojik üstünlüğü sürdürmeye yönelik ‘kritik önemdeki’ yabancı uzmanları çekme kabiliyetine zarar vereceği kaydedildi.