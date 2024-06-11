https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/beyaz-saray-ruslarin-abd-nukleer-tesislerine-girmelerinin-yasaklanmasi-fikrine-karsi-1084741244.html

‘Beyaz Saray, Rusların ABD nükleer tesislerine girmelerinin yasaklanması fikrine karşı’

‘Beyaz Saray, Rusların ABD nükleer tesislerine girmelerinin yasaklanması fikrine karşı’

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, Rusya Federasyonu ve Çin vatandaşlarının ABD nükleer tesislerine girmelerinin yasaklanmasını öngören savunma bütçesi taslağına destek vermediği... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T22:19+0300

2024-06-11T22:19+0300

2024-06-11T22:19+0300

dünya

beyaz saray

kongre bütçe ofisi

abd

rusya

çin

nükleer tesis

ulusal güvenlik

pentagon

taslak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076377846_0:119:2292:1408_1920x0_80_0_0_3ea44acba33633c21d98a6b0c0e13787.jpg

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi tarafından yayınlanan belgeye göre, ABD yönetimi, Kongre'nin 2025 savunma bütçesi taslağına dahil ettiği, Rusya Federasyonu ve Çin vatandaşlarının nükleer tesisleri ve laboratuvarları ziyaret etmesini yasaklamayı öngören değişikliğe karşı çıktı.Belgede “Yönetim, Çin ve Rus vatandaşlarının ulusal güvenlik laboratuvarlarını veya nükleer silah üretim tesislerini ziyaret etmesinin yasaklanmasını öngören 3111. maddeye karşı çıkıyor” denildi.Bu tür yasakların biyolojik, kimyasal ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanında Çinli ve Rus uzmanlarla etkileşim kurma imkanını önemli ölçüde sınırlayacağına vurgu yapılan belgede, “Laboratuvarlar ve nükleer silah üretim tesislerinde uygulanan mevcut ziyaretçi tarama süreci, ziyaretçilerden gelen tehditleri kontrol ve gizli bilgileri koruma ihtiyacı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır” ifadelerine yer verildi.Yönetimin ayrıca, ulusal güvenlik alanında araştırma projeleri yürüten araştırmacılara gereksiz kısıtlamalar getirilmesini öngören savunma bütçesinin diğer bazı maddelerine de karşı çıktığı belirtilerek, bu tür kısıtlamaların Pentagon'un rakiplerine karşı teknolojik üstünlüğü sürdürmeye yönelik ‘kritik önemdeki’ yabancı uzmanları çekme kabiliyetine zarar vereceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/beyaz-saray-ukraynaya-asker-danisman-ve-askeri-uzman-gondermeyecegiz-1084517946.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyaz saray, kongre bütçe ofisi, abd, rusya, çin, nükleer tesis, ulusal güvenlik, pentagon, taslak