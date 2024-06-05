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Beyaz Saray: Ukrayna’ya asker, danışman ve askeri uzman göndermeyeceğiz
Beyaz Saray: Ukrayna’ya asker, danışman ve askeri uzman göndermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Ukrayna’ya asker, danışman veya askeri uzman göndermeyi planlamadığını belirtti. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T07:20+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Fransa'ya giden ABD Başkanı’nın bulunduğu Air Force One uçağında düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’ya asker, askeri danışman veya Ukraynalıları eğitmek için askeri uzman göndermeyi planlamıyoruz” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya giden silahın, Kiev için olumsuz olan durumun değişmesine yardımcı olduğunu iddia eden yetkili, ABD’nin yardımı geciktiği için Ukrayna’nın kendini “derin çukurda” bulduğunu söyledi.Ukraynalıların şimdi bu çukurdan çıktığını belirten Sullivan, Ukrayna ordusunun sadece savunmayı sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda saldırıya geçebileceği umudunu dile getirdi.Batı’da son zamanlarda Ukrayna çatışmasına doğrudan müdahale yönünde yapılan açıklamaların sayısı giderek artıyor. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın cephe hattını yarması ve Kiev’den ilgili talebin gelmesi durumunda Ukrayna’ya askeri birlikler gönderebileceklerini açıklamıştı. Macron, birçok ülkenin bu olasılığa sıcak baktığını öne sürmüştü.Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macron’un bu sözlerini yalanlayarak ittifakın Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadığını ve Kiev’in bunu bildiğini açıklamıştı. Stoltenberg, Rusya’nın ittifak üyesi ülkelere “kaçınılmaz saldırı” görmediklerini kaydetmişti.Corriere della Sera gazetesi, NATO’nun Temmuz ayındaki zirvesinde, Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan müdahalenin reddedildiği bir deklarasyonun kabul edilebileceğini bildirmişti.Batı’dan gelen saldırgan açıklamalar bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının başlatılması emrini vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/fransiz-siyasetci-rusyaya-nato-silahlariyla-yapilacak-saldirilar-catismayi-kontrolden-cikarir-1084512137.html
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abd, beyaz saray, jake sullivan, ukrayna, ukrayna krizi, asker, askeri danışmanlık, askeri uzman, silah yardımı, öldürücü silah yardımı, fransa, emmanuel macron, nato, jens stoltenberg, rusya, vladimir putin
abd, beyaz saray, jake sullivan, ukrayna, ukrayna krizi, asker, askeri danışmanlık, askeri uzman, silah yardımı, öldürücü silah yardımı, fransa, emmanuel macron, nato, jens stoltenberg, rusya, vladimir putin

Beyaz Saray: Ukrayna’ya asker, danışman ve askeri uzman göndermeyeceğiz

07:20 05.06.2024 (güncellendi: 07:35 05.06.2024)
© AAABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AA
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Ukrayna’ya asker, danışman veya askeri uzman göndermeyi planlamadığını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Fransa'ya giden ABD Başkanı’nın bulunduğu Air Force One uçağında düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’ya asker, askeri danışman veya Ukraynalıları eğitmek için askeri uzman göndermeyi planlamıyoruz” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya giden silahın, Kiev için olumsuz olan durumun değişmesine yardımcı olduğunu iddia eden yetkili, ABD’nin yardımı geciktiği için Ukrayna’nın kendini “derin çukurda” bulduğunu söyledi.
Ukraynalıların şimdi bu çukurdan çıktığını belirten Sullivan, Ukrayna ordusunun sadece savunmayı sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda saldırıya geçebileceği umudunu dile getirdi.
Batı’da son zamanlarda Ukrayna çatışmasına doğrudan müdahale yönünde yapılan açıklamaların sayısı giderek artıyor. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın cephe hattını yarması ve Kiev’den ilgili talebin gelmesi durumunda Ukrayna’ya askeri birlikler gönderebileceklerini açıklamıştı. Macron, birçok ülkenin bu olasılığa sıcak baktığını öne sürmüştü.
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macron’un bu sözlerini yalanlayarak ittifakın Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadığını ve Kiev’in bunu bildiğini açıklamıştı. Stoltenberg, Rusya’nın ittifak üyesi ülkelere “kaçınılmaz saldırı” görmediklerini kaydetmişti.
Corriere della Sera gazetesi, NATO’nun Temmuz ayındaki zirvesinde, Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan müdahalenin reddedildiği bir deklarasyonun kabul edilebileceğini bildirmişti.
Batı’dan gelen saldırgan açıklamalar bağlamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının başlatılması emrini vermişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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