https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/balikesirde-6-basibos-kopek-57-yasindaki-bir-kadina-saldirdi-1084722614.html

Balıkesir'de 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı

Balıkesir'de 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T14:36+0300

2024-06-11T14:36+0300

2024-06-11T14:36+0300

türkiye

balıkesir

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

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Bandırma'ya bağlı Yenisığırcı Mahallesi'nde 6 köpek yolda yürüyen G.K. isimli kadına saldırdı. Köpeklerin arasından kurtulmaya çalışırken çığlıklar içinde yere düşen kadının, sırtından ve ayağından ısırıldığı belirtildi. Yaralanan kadının tedavisinin hastanede devam ettiği aktarıldı.Mahalle sakinleri, köpeklerin mahallede bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliği tarafından çiğ etle beslendiğini ve bu durumun köpeklerin saldırganlaşmasına neden olduğunu ifade etti. Konu ile ilgili daha önce de şikayette bulunulduğu ancak bir sonuç çıkmadığı ifade dile getirildi.Yenisığırcı Mahalle Muhtarı Özden Gümüş yaptığı açıklamada, “Saldırıya uğrayan hemşehrimiz hakkını aramak için her yola başvuracağını söyledi. Gerekli işlemleri başlattı. Biz bu olay dolayısıyla çok üzgünüz. Tekrarlanmaması temennisindeyiz. Başıboş köpek sorunu son yıllarda ülke genelinde arttı. Belediyelerimizin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah böyle bir olayı tekrar yaşamayız” dedi.Köy İmamı Abdüsselam Koç, köpekler yüzünden camiye araçla gitmek zorunda kaldığını belirterek, “Yetkililerin bu konuda acilen önlem almasını istiyorum. Bir an önce gereği yapılmalı” ifadesinde bulundu.

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balıkesir, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği