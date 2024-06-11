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Balıkesir'de 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı
Balıkesir'de 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T14:36+0300
2024-06-11T14:36+0300
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balıkesir
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
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Bandırma'ya bağlı Yenisığırcı Mahallesi'nde 6 köpek yolda yürüyen G.K. isimli kadına saldırdı. Köpeklerin arasından kurtulmaya çalışırken çığlıklar içinde yere düşen kadının, sırtından ve ayağından ısırıldığı belirtildi. Yaralanan kadının tedavisinin hastanede devam ettiği aktarıldı.Mahalle sakinleri, köpeklerin mahallede bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliği tarafından çiğ etle beslendiğini ve bu durumun köpeklerin saldırganlaşmasına neden olduğunu ifade etti. Konu ile ilgili daha önce de şikayette bulunulduğu ancak bir sonuç çıkmadığı ifade dile getirildi.Yenisığırcı Mahalle Muhtarı Özden Gümüş yaptığı açıklamada, “Saldırıya uğrayan hemşehrimiz hakkını aramak için her yola başvuracağını söyledi. Gerekli işlemleri başlattı. Biz bu olay dolayısıyla çok üzgünüz. Tekrarlanmaması temennisindeyiz. Başıboş köpek sorunu son yıllarda ülke genelinde arttı. Belediyelerimizin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah böyle bir olayı tekrar yaşamayız” dedi.Köy İmamı Abdüsselam Koç, köpekler yüzünden camiye araçla gitmek zorunda kaldığını belirterek, “Yetkililerin bu konuda acilen önlem almasını istiyorum. Bir an önce gereği yapılmalı” ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/sanliurfadan-kuduz-kopekleri-toplayip-ankaraya-getirdi-gozaltina-alinan-kadina-tutuklama-talebi-1084686273.html
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balıkesir, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği
balıkesir, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği

Balıkesir'de 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı

14:36 11.06.2024
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI - UMUT OSMAN SUNCİ-AW225069Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI - UMUT OSMAN SUNCİ-AW225069
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 başıboş köpek 57 yaşındaki bir kadına saldırdı.
Bandırma'ya bağlı Yenisığırcı Mahallesi'nde 6 köpek yolda yürüyen G.K. isimli kadına saldırdı. Köpeklerin arasından kurtulmaya çalışırken çığlıklar içinde yere düşen kadının, sırtından ve ayağından ısırıldığı belirtildi.
Yaralanan kadının tedavisinin hastanede devam ettiği aktarıldı.
Mahalle sakinleri, köpeklerin mahallede bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliği tarafından çiğ etle beslendiğini ve bu durumun köpeklerin saldırganlaşmasına neden olduğunu ifade etti. Konu ile ilgili daha önce de şikayette bulunulduğu ancak bir sonuç çıkmadığı ifade dile getirildi.
Yenisığırcı Mahalle Muhtarı Özden Gümüş yaptığı açıklamada, “Saldırıya uğrayan hemşehrimiz hakkını aramak için her yola başvuracağını söyledi. Gerekli işlemleri başlattı. Biz bu olay dolayısıyla çok üzgünüz. Tekrarlanmaması temennisindeyiz. Başıboş köpek sorunu son yıllarda ülke genelinde arttı. Belediyelerimizin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah böyle bir olayı tekrar yaşamayız” dedi.
Köy İmamı Abdüsselam Koç, köpekler yüzünden camiye araçla gitmek zorunda kaldığını belirterek, “Yetkililerin bu konuda acilen önlem almasını istiyorum. Bir an önce gereği yapılmalı” ifadesinde bulundu.
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