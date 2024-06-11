https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/bakan-koca-duyurdu-onayli-randevu-sistemi-tetkikler-icin-de-uygulanacak-1084734283.html

Bakan Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi ile ilgili yeni açıklama

Bakan Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi ile ilgili yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de Onaylı Randevu Sistemi'nin devreye gireceğini açıkladı. Uygulama Kurban... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T18:59+0300

2024-06-11T18:59+0300

2024-06-11T19:12+0300

fahrettin koca

türkiye

randevu

onaylı randevu sistemi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Hastaneleri ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne ilişkin toplantılarınız devam edecek mi?" sorusu üzerine Koca, ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.Perşembe günü Çam ve Sakura Hastanesi'nde olacağını bildiren Koca, "Bir aylık zaman diliminde artan kapasitelerin ve sorunların ne kadarının çözülebildiği, bundan sonra hangi tedbirlerin alınması gerektiğiyle ilgili klinik hocalarımız, asistan arkadaşlarımızla birlikte koordinasyon kurulumuzla değerlendirme yapmış olacağız. Toplantılar devam edecek" diye konuştu.Bakan Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ndeki memnuniyet oranına ilişkin soruya, "Onaylı randevu dönemi bir ayını tamamlıyor. Bayramdan sonrası için onaylı randevu sürecinin bir aylık sonuçlarını koordinasyon kurulu ile birlikte medyaya açıklamış olacağız. Bir aylık zaman diliminde bu uygulamanın getirdiği faydaları ve bundan sonrası için neler yapılması gerektiğini rakamlarla detaylı anlatmış olacağım" karşılığını verdi.Sistemin devreye girmesiyle şikayetlerin önemli oranda azaldığını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:Bakan Koca, hangi tetkiklerle ilgili randevu sisteminin devreye gireceğine yönelik bir soruyu şöyle yanıtladı:"Onaylı Randevu Sistemi'nde bir aylık dönemde nasıl bir tablo ortaya çıktı?" sorusu üzerine Koca, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bakan-kocadan-onayli-randevu-sistemi-aciklamasi-1084626225.html

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fahrettin koca, randevu, onaylı randevu sistemi