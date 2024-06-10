https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cumhurbaskani-erdogan-sinan-atesin-esi-ayse-atesle-gorusecek-1084690565.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'le görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'le görüşecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ayşe Ateş’le bir araya gelecek. İletişim Başkanlığı... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T15:56+0300
2024-06-10T15:56+0300
2024-06-10T16:14+0300
politika
sinan ateş
recep tayyip erdoğan
görüşme
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le görüşecek.Açıklama, İletişim Başkanlığı kaynaklarından geldi.Kaynaklar, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ayse-ates-ozel-ile-gorustu-bahcelinin-konusmasi-ardindan-cumhurbaskanli-ile-gorusemedim--1084683954.html
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sinan ateş, recep tayyip erdoğan, görüşme, devlet bahçeli, mhp
sinan ateş, recep tayyip erdoğan, görüşme, devlet bahçeli, mhp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'le görüşecek
15:56 10.06.2024 (güncellendi: 16:14 10.06.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ayşe Ateş’le bir araya gelecek. İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le görüşecek.
Açıklama, İletişim Başkanlığı kaynaklarından geldi.
Kaynaklar, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini bildirdi.