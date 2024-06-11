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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/antalyadaki-teleferik-kazasi-davasinda-kepez-belediye-baskani-tahliye-edildi-1084738613.html
Antalya'daki teleferik kazası davasında Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
Antalya'daki teleferik kazası davasında Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T20:41+0300
2024-06-11T20:41+0300
türkiye
mesut kocagöz
antalya
teleferik
kaza
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
gökan zeybek
muhittin böcek
antalya büyükşehir belediyesi
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Antalya'daki 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının sanıkları hakim karşısına çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalasında Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi K'nin de tutuklanmasını talep etti.Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet, diğer tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Suphi K'nin ise tutuklanmasına karar verdi.Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Ağustos'a ertelendi.'Tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz'Kararın ardından Antalya Adliyesinin önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kocagöz'ün cezaevindeki işlemlerin ardından Kepez Belediyesinde vatandaşlarla bir araya geleceğini belirtti.Kocagöz'ün 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından uzun süre tutuklu kaldığını hatırlatan Zeybek, "Geç de olsa mahkemenin bugün kendisi lehine vermiş olduğu tahliye kararı da Kepez halkına yapacağı hizmetler için bir başlangıç olmuştur. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle de ciddi biçimde kilo kaybetmiştir. Mahkemenin Mesut başkanın lehine verdiği tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise uzun bir süredir adaletin tecelli etmesini beklediklerini ve bugün bu mutlu anı yaşadıklarını söyledi.CHP İl Başkanı Nail Kamacı da Mesut Kocagöz'ü Kepez Belediyesi önünde karşılayacaklarını ifade ederek, kendisinin ikinci kez makamına oturacağını kaydetti.Ne olmuştu?Konyaaltı ilçesinin Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/teleferik-kazasiyla-ilgili-19-belediye-calisani-hakkinda-bassavcilik-calisma-baslatti-1084029575.html
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mesut kocagöz, antalya, teleferik, kaza, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gökan zeybek, muhittin böcek, antalya büyükşehir belediyesi
mesut kocagöz, antalya, teleferik, kaza, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gökan zeybek, muhittin böcek, antalya büyükşehir belediyesi

Antalya'daki teleferik kazası davasında Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi

20:41 11.06.2024
© İHA / ERTUĞRUL GÜNAntalya'daki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası nedeniyle tutuklanan eski ANET Genel Müdürü ve CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz
Antalya'daki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası nedeniyle tutuklanan eski ANET Genel Müdürü ve CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© İHA / ERTUĞRUL GÜN
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Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verildi.
Antalya'daki 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının sanıkları hakim karşısına çıktı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.
Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalasında Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi K'nin de tutuklanmasını talep etti.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet, diğer tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Suphi K'nin ise tutuklanmasına karar verdi.
Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Ağustos'a ertelendi.

'Tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz'

Kararın ardından Antalya Adliyesinin önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kocagöz'ün cezaevindeki işlemlerin ardından Kepez Belediyesinde vatandaşlarla bir araya geleceğini belirtti.
Kocagöz'ün 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından uzun süre tutuklu kaldığını hatırlatan Zeybek, "Geç de olsa mahkemenin bugün kendisi lehine vermiş olduğu tahliye kararı da Kepez halkına yapacağı hizmetler için bir başlangıç olmuştur. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle de ciddi biçimde kilo kaybetmiştir. Mahkemenin Mesut başkanın lehine verdiği tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise uzun bir süredir adaletin tecelli etmesini beklediklerini ve bugün bu mutlu anı yaşadıklarını söyledi.
CHP İl Başkanı Nail Kamacı da Mesut Kocagöz'ü Kepez Belediyesi önünde karşılayacaklarını ifade ederek, kendisinin ikinci kez makamına oturacağını kaydetti.

Ne olmuştu?

Konyaaltı ilçesinin Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.
Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.
Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.
Telerefik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
TÜRKİYE
Teleferik kazasıyla ilgili 19 belediye çalışanı hakkında başsavcılık çalışma başlattı
20 Mayıs, 22:00
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