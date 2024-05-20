https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/teleferik-kazasiyla-ilgili-19-belediye-calisani-hakkinda-bassavcilik-calisma-baslatti-1084029575.html

Teleferik kazasıyla ilgili 19 belediye çalışanı hakkında başsavcılık çalışma başlattı

Teleferik kazasıyla ilgili 19 belediye çalışanı hakkında başsavcılık çalışma başlattı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T22:00+0300

2024-05-20T22:00+0300

2024-05-20T22:00+0300

antalya

türkiye

teleferik

kaza

savcılık

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Antalya'da Tünektepe teleferik hattında meydana gelen kazanın ardından mülkiye müfettişleri tahkikat yürüttü. Müfettişler, büyükşehir belediyesinin 19 çalışanının denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali olduğunu tespit etti.İçişleri Bakanlığı'nca bu kişiler hakkında soruşturma izni verilmesi üzerine dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.Çalışma başlatan Başsavcılığın dosyada belirtilen iddialar ve şüpheliler hakkındaki inceleme ve araştırmaları sürüyor.Antalya Valiliği'nden 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.Kaza ve adli süreçSarısu mevkisindeki teleferik tesisinde, 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22.5 saat süren çalışmanın sonunda kurtarılmıştı.Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.İddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/antalyadaki-teleferik-kazasina-iliskin-iddianame-kabul-edildi-ilk-durusma-tarihi-aciklandi-1083803292.html

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