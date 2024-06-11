https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/afad-duyurdu-datca-aciklarinda-deprem--1084707079.html
AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
Datça açıklarında deprem meydana geldi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T10:07+0300
2024-06-11T10:07+0300
2024-06-11T10:07+0300
türkiye
deprem
afad
datça
datça belediyesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 268 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabından bildirdi. AFAD, şu gönderiyi paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/arastirma-afrika-filleri-birbirlerine-ozel-sesler-cikararak-sesleniyor-1084706667.html
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deprem, afad, datça, datça belediyesi
deprem, afad, datça, datça belediyesi
AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem
Datça açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 268 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabından bildirdi.
AFAD, şu gönderiyi paylaştı: