https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/adanaspordan-kulubun-satis-surecine-iliskin-aciklama-1084742515.html

Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama

Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin "Adanaspor'un devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Devir sürecinde her... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T23:59+0300

2024-06-11T23:59+0300

2024-06-11T23:59+0300

spor

adanaspor

satış

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını duyurdu.Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, Adanaspor ile ilgilenen diğer şirket ve şahıslarla görüşmelere devam edileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/dursun-ozbekten-erden-timur-aciklamasi-galatasaraya-kusmek-yanlis--1084741668.html

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adanaspor, satış