https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/adanaspordan-kulubun-satis-surecine-iliskin-aciklama-1084742515.html
Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama
Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin "Adanaspor'un devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Devir sürecinde her... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T23:59+0300
2024-06-11T23:59+0300
2024-06-11T23:59+0300
spor
adanaspor
satış
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını duyurdu.Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, Adanaspor ile ilgilenen diğer şirket ve şahıslarla görüşmelere devam edileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/dursun-ozbekten-erden-timur-aciklamasi-galatasaraya-kusmek-yanlis--1084741668.html
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adanaspor, satış
Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama
Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin "Adanaspor'un devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Devir sürecinde her iki taraf tarafından mutabık kalınan şartların alıcı firma tarafından yerine getirilmemesi sebebiyle süreç iptal edilmiştir" açıklaması yapıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını duyurdu.
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Adanaspor'un devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Devir sürecinde her iki taraf tarafından mutabık kalınan şartların alıcı firma tarafından yerine getirilmemesi sebebiyle süreç iptal edilmiştir."
Açıklamada, Adanaspor ile ilgilenen diğer şirket ve şahıslarla görüşmelere devam edileceği belirtildi.